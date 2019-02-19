自由廣場》高薪罷工害到弱勢勞工

◎ 曾道雄

這次華航機師罷工，就如俗語所說：「沒有兩個銅板打不響。」華航一再聲稱員工的福利薪酬都優於同行，而且勞資雙方也約定好一年內繼續協商，但機師工會何以中途就忍不住逕自發動罷工？這正是華航管理階層應深自檢討之處。

我們在電視上看到華航長官強硬嚴峻的父權表情；也看到一位女機師代表說「媒體是來看熱鬧；午夜凌晨開協調會本是開玩笑」等輕率任性的態度，這個公司的勞資雙方不爭鬥才奇怪。沒錯，憲法保障罷工權；台灣也未立法規定罷工須有預告期。所以，這次機師工會罷工，並無違法。但是，法律是規範社會行為準則的最低限，上面還有更高的人性道德，良知，愛與憐憫。

這次機師工會選擇在春節，洞察所有航空公司幾乎機位全滿的情況下，無預警地發動罷工突擊，就像恐怖份子知道所有門窗都已緊閉，然後突然在屋內放火，把旅客當肉票，讓他們哀號痛哭，無處可逃；另一方面，也完全不顧其所嚴重殃及的第一線地勤同僚與全國旅行業。他們用傷害無辜，遂其所求，此手段不可取，也難獲社會認同。機師工會罷工，爭取權益，雖於法有據，但也表露了人性道德良知的自私醜陋殘忍一面。

本來社會大眾原都較為同情勞方，但這次「高薪勞工」的罷工，對台灣未來的工運，尤其是真正弱勢勞工族群的權益，將有很大的負面影響，對社會公義傷害頗大，值得全民省思。

（作者為音樂家，台北市民）

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