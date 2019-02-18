自由廣場》雞蛋快篩檢驗 才能保護消費者

◎ 蔡志鏗

蛋價狂飆之際，彰化順弘牧場的雞蛋被檢驗出芬普尼殘留超標，雖然食藥署與農政單位立即將現場百餘箱問題蛋封存，但問題蛋早已流入雙北的散戶和早餐店，預估約有三百七十四箱、七萬四千八百顆毒雞蛋被民眾吃下肚。

毒雞蛋在檢驗報告出爐前，就被民眾吃下肚，這樣的檢驗流程，不但未能發揮預防的功效，反而徒增民眾驚恐害怕的心情。筆者呼籲負責檢驗的機關應該速謀改善，讓消費者安心。

檢驗曠日廢時，與遇到春節連假，是造成這起毒雞蛋「危害」消費者的主因，筆者建議主管機關，應縮短檢驗流程。參考過去蔬果檢驗農藥殘留，也時常出現檢驗結果出爐前，蔬果已被吃下肚情況，後來類似快篩的檢驗藥劑問世，即驗即知，從此不再出現類此尷尬結果。因此檢驗單位應該尋找或委外研發蛋品快篩藥劑，以防問題雞蛋流竄市場。

其次，若遇上連假前送驗的樣本，宜加派人手盡速完成檢驗，別拖過長假，才能預防類似事件發生。

最後，建議衛福部和農委會應該建立蛋品上市把關機制，確保市場上流通的蛋品，統統安全無虞，這樣才能有效保護消費者。

（作者為退休教育人員，台北市民）

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