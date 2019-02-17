自由廣場》高鐵延伸到宜蘭？

◎ 魏世昌

宜蘭縣長林姿妙近期向中央喊話，表示要爭取高鐵延伸到宜蘭，以解決雪隧塞車問題。

爭取高鐵延伸至宜蘭，無法解決雪隧塞車問題。因為去年蘇花改開通後，讓宜蘭縣身處「北雪隧、南蘇花改」兩處交通瓶頸之間，如果按照林姿妙縣長「爭取高鐵延伸可解決雪隧塞車」的邏輯，花蓮勢必也得有高鐵。問題是，高鐵延伸宜花效益太低，並沒有利基；宜蘭人口近四十六萬人，花蓮人口數約三十三萬人，即使加上台東人口二十二萬人，全部人口不過百萬左右，能夠支撐一條高鐵的營運嗎？現實情況是，高鐵東延要付出很高的代價，且是由全體國人承擔。

再者，宜蘭縣政府爭取鐵路高架化建設十年未果，花東連條高速公路都卡在環評，更不用說規畫與興建高鐵更耗時、耗經費，現在就談「東延」，言之過早，且成本一定提高。林姿妙被外界批打高空，並不是沒有道理。

每逢假日北宜高出現壅塞的原因，乃在於多數返鄉及前往宜蘭旅遊的民眾，仍普遍高度仰賴國道，而不願選擇搭乘鐵路、公路等大眾運輸系統，所以應該要先提升民眾對宜蘭縣公共運輸的信心，讓民眾減少開車到宜蘭，才能解決宜蘭縣的塞車問題。

（作者為工程師）

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