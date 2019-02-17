自由廣場》小心極端氣候這個政治殺手

◎ 賴明煌

全球極端氣候變遷與聖嬰現象加害，各國氣候驟變遠遠超過歷史所載，如上週日本北海道出現零下三十度的酷寒。澳洲二○○七年才遭遇五年的全國長旱，這月第二大州昆士蘭，具有世界自然遺產昆士蘭濕熱帶與浮潛勝地的大堡礁，是數十億個珊瑚蟲所建構的世界最大物體，該州自二○一二年乾旱迄今終獲甘霖，但久違的暴雨卻將熬過酷旱的五十萬頭牛活活淹死，損失達六十六億新台幣，萬一屍體處理不當，如中國非洲豬瘟釀成傳染，則全球遭殃。

聯合國政府間氣候變遷小組IPCC等報告指出，台灣是世界上最易受到天然災害衝擊國家前三名，因台灣約七十三％的人口居住在具有三類以上災害可能衝擊之地區，遭受二類災害衝擊之地區更高達國土九十％以上。台灣位於太平洋與歐亞大陸板塊交會處，也為洋流與東北季風、西南氣流交會處，平均年雨量二五○○公釐為世界二．五倍以上，全國降雨最多在新北市平溪區火燒寮溪，據一九四九年紀錄，該地平均年雨量高達六五七二毫米，最大值在一九一二年曾達八五○七毫米，創東亞降雨紀錄。

台灣有八座氣象雷達，是全球密度最高之國，去年六月氣象局與水利署在台中市攜手合作慶祝最新具Ｃ波段雙偏極化都卜勒氣象雷達啟用，號稱擁有先進降雨及淹水預警功能，但八月八二三大暴雨，熱帶低氣壓與西南季風輻合產生滯留一週降水，釀成彰化往南各縣市淹大水，讓這些昂貴設備漏氣，因為預警再怎麼精確，只是斥候明確而已，國土正當使用與防洪排澇，才是基本功的主力軍團，各水系治理、蓄水排洪建設及平時養護維修的管理落實，才能禁得起自然的公平考驗。暴雨讓中南部城鎮淹水，反映到百日後縣市地方選情，特別是選舉大量假新聞與屁話開空頭支票的操弄手法宣傳之效應，如同二○○○年阿扁總統執政二月內的「八掌溪營建勞工四人死亡事件」之電視ＳＮＧ重複播放，對當時執政團隊傷害極大。

檢視水利署主要水庫蓄水量，全國十六個主要水庫，最高蓄水量是新山水庫九十．○二％、最低是寶山二庫三十三．○九％，平均蓄水率約五成，而高南中三院轄市與南中竹科學園區所在地的水庫約在四成，旱季缺水狀況已達拉警報，亟需越域跨區調配供水，這幾年台灣平時持續乾旱，但逢大雨就淹水與停水已變成常態，雖缺資源，島國人民耗水的習性仍然不改，最近又常有地震發生，若進入夏秋之雨季，遭遇滯留豪雨與地震複合加害，去年八二三與十年前莫拉克慘狀恐重現，其引發選舉年的衝擊記憶猶新。

（作者從事營建業）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/