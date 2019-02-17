自由廣場》戰力是檢驗募兵的標準

◎ 吳人中

報載，國軍推動募兵制多年來已見成效 ，截至去年底達八十二．八％編現比，而今年預定目標則為八十五％，預計明年（一○九年）可達九十％目標。是否真有成效？且讓我們以資料與數字來檢驗！

首先，依據兩年前（一○六年）的報導 ，國防部原訂目標為達八十四％編現比，並於今年（一○八年） 即達九十％目標︱而後變為去年達八十二．八％編現比，超乎預期的「喜見成效」！無非是下修目標值至八十一％，並將九十％目標推遲一年；同時加上諸多「開源」管道（ROTC、士官轉軍官…）和措施（開會管制、提報、「人人都是招募員」），以及「節流」政策（軍官延役、軍校年資僅可加計不可併計）和措施（退場機制迄今尚無核定個案）所造就！但即使如此，一○六至一○七年間的編現比也僅增加了四．七％，換算增加人數與一○三至一○四年增加人數 （約八五○○人），其實相去無幾。

其次，實施募兵制以來，態勢大致明顯：每年招募員額約二至五％幅度之間、兩千至九千人不等，擺在眼前最明顯的事實為人口結構變動，「少子化」問題嚴重！但若預達後年九十％編現比目標，則此兩年皆須達去年增加幅度！試問有關單位能否提出國內役男人口數量調查資料以支撐本目標值？試問何以做此樂觀估計？或是屆時再「滾動式修正」？推遲目標年份以「喜見成效」？

募兵制若欲達執行成效，必須同時檢討編制能否與戰力相結合︱同時搭配諸多配套措施，如：精準投資、檢併組織、檢討業務、提升素質…等，以發揮最大效能與戰力！一味追求編現比，致使國軍各單位於戰訓本務之外人人招募、日日管制、週週檢討、月月提報…，又豈是兵役制度的真義？

（作者為陸軍少校）

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