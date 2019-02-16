自由廣場》救攤販不等於救經濟

◎ 林文彬

柯文哲酸韓國瑜只會搞「攤販經濟」，不是沒有道理。因為攤販經濟的暢旺，某種程度代表地方產業經濟的沒落，且會是產業衰敗惡性循環的徵兆。甚至是劣幣驅逐良幣的消費惡習，連帶影響商業行為的正常發展。

不過，救經濟永遠只是政客的政治口號，選民的迷魂丹。因此救經濟只是救攤販，便成為速成的迷魂藥。因為，根據統計，攤販的利潤往往是店家的一倍以上，但其耗費的社會成本卻難予估計，例如環境衛生，製造髒亂、交通安全，社會風氣，品質衰退等等，本質上是熱鬧有餘，助長經濟不足。

因此，各先進國家大多輔導成立商店街、商圈等概念翻轉攤販經濟成為時尚經濟，或創生經濟，例如米蘭大教堂周邊的艾曼紐商店街，大阪天神橋筋的魅力商圈等都頗負盛名，成功改善商業環境成為旅客觀光朝聖的據點。此舉不只增加政府稅收，同時大大提升民眾逛街購物的樂趣與時間。台灣很多鄉鎮市也都在努力當中。

當然，要輔導攤商轉型，政府應有配套措施，如微型低利創店貸款、如免租稅獎勵開店措施、如獎補助配合政府二○一九年地方創生元年行動計畫，如獎勵商店街組織集體行銷活動等等。除此之外，在地政府更應發展地方產業創生節慶活動，多元化的吸引人潮，協助店家帶動買氣。

台灣是已開發國家，商業經濟的發展不應再走回頭路，也不應再揠苗助長，而是需要地方創生性地讓城市再生，才能可長可遠，正向循環。

（作者為雲林縣議員）

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