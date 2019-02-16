自由廣場》那美好的仗我已經打過了

◎ 雷顯威

看到電視跑馬燈不斷重複播放，高俊明牧師安息主懷的訊息，除了深深感到不捨外，腦海中也浮現聖經中的一段話語，「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了」（提摩太後書四章七節）。

高俊明牧師一生追隨基督的樣式，持守聖經真理教導，常在台灣關鍵時刻挺身而出，不惜可能付出生命代價，為信仰、也為這個時代發聲，成為美好的見證。

高牧師因為堅持所信，擔任長老教會總幹事期間，台灣雖處戒嚴時期，仍然先後帶領該會發表「對國是的聲明與建言」、「台灣基督長老教會人權宣言」，表明教會對國家前途暨人權的態度，勇敢持守真理的道路。

也因為如此，高俊明牧師即使在「退休」狀態，面對執政黨去年一度主張支持同婚的立場，他堅持所信，婉拒出任蔡英文總統的國策顧問，同樣展現「有所為、有所不為」、「道不同不相為謀」正直態度。

一般人可能認為，前述作為不過是高俊明牧師的態度選擇而已。可是如果是我們認識的高牧師，以他在教會暨本土追求台獨的身分與影響力，只要他表現有彈性的妥協，必然可以在主政當權下「吃香喝辣」。然而高牧師面對國民黨或民進黨執政，他都選擇忠於自己的信仰。

高俊明牧師要離世，生前也依然為主做了最好榜樣。他在二○一五年十二月十一日預先立下遺囑表示，「因為耶穌基督在世時，是個沒有枕頭地方的人；死後沒有告別式，也沒有太多送行的人」，所以他交代家屬，對於自己的告別禮拜，「焦點在於敬拜主，而不是對過往的人歌功頌德，也不在於排場與各界名流的演說…」美哉斯言。

（作者為牧師）

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