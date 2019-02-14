自由廣場》（青年時評）台灣不欠中華民國

◎ 黃宗玄

走在現今的台灣街道上，熙來攘往的友善民眾，自由、便利的生活，是許多外國朋友們眼中的夢幻寶地！在台灣，自由的空氣，彷彿與生俱來，如此自然而然，輕鬆到都快忘了外頭的世界，以及曾經走過的曾經。或許，這是個半舊不新的故事；也許，這是個大家都隱藏在眼簾以下的過往，但在活生生的台灣，流轉……

生在台灣，是件幸福的事！豐富的物資、宜人的四季、包容的性格，讓這塊土地的人們，衣食無虞，至少沒人會因而餓死或飢寒交迫。這個福分，得來並不容易，也不是天生就有。相反地，是建立在許許多多的奮鬥與爭取之下，才一點一滴贏回來的。為什麼這麼說呢？事實上，台灣離要做自己的主人，還有一段呢！

這塊土地是台灣，但在國際上，台灣卻無法露臉。為什麼呢？為什麼一個美麗的地方，無法大方地說出她的名字呢？台灣，曾有著內部的衝突，也有著認同的分歧。西元一九四九年，在中國國共內戰的頹勢下，敗逃的國民黨軍，在盟軍認可之下，轉進了台灣，不過其卻以戰勝國之姿，強行控制台灣……

剛脫離日本統治的台灣，本預期能迎來嶄新的時代！想不到，剛睜開眼睛，受到的卻是更加殘酷的對待。很長的時間，中華民國國旗，是無法被認同的，因為那是面沾滿鮮血的旗幟，並以二二八為起點之後，台灣人被屠殺的見證！細數這段歷史，真正的慘劇其實是由三月到五月的大清鄉……

西元一九四一年起的太平洋戰爭，是台灣由豐盈邁向危機的時刻，隨著戰火的劇烈，越來越多台灣人上了戰場，與美軍對峙。那時，中華民國，可是台灣的敵國呀！也因為這樣，分不清自己是誰的台灣人，本來盼望著、盼望著，能在戰勝的祖國中，重新獲得溫暖的對待與擁抱。想不到，卻是更可怕的殺戮……

事實上，如果要在台灣的土地上生根，就永遠不能忘記二二八帶來的慘痛教訓，以及重新面對自我認同的課題。如果，帶來血腥的中華民國，要跟台灣這塊土地，真正地融合在一起，那就必須放下衝突，迎接新生。畢竟，台灣並不欠中華民國什麼，但台灣人欠台灣一個「當家做主的機會」！不是嗎？

（作者為物理治療師，台南市民）

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