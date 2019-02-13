自由廣場》募兵制喜見成效

◎ 陳宏煇

報載，國軍推動募兵制多年來，逐漸看到成效，截至去年底編現比已達八十二．八％，而軍方今年預定目標則是八十五％；另外在基層軍官方面，受限人口結構變動、義務役預官退場等因素影響，二○一七年一度跌至五成四左右，但多管齊下後，去年底基層中少尉編現比已達77％左右，預計今年底即可達80％左右，將可滿足基層部隊需求。

事實上，國軍除了努力招募兵員外，還想方設法要留住人，因此國防部除發給戰鬥加給、整勤務加給等，以實質增加薪水照顧官兵生活，目的就是希望好不容易培養出來的人才能持續留在軍中。

筆者相當認同國防部積極推動募兵制的作法，從107學年度第一學期大學儲備軍官訓練團（ROTC）的人員獲得就可以看得出來國防部的用心，從195人大幅成長至615人，不但彌補軍校的不足，還讓許多家庭經濟有困難的學生可以兼顧到學業，讓未來的人生選擇多了一條出路。

回想筆者就讀軍校時，在父母支持下貸款購屋，並在軍校畢業十幾年後還清房貸，並且結婚生子，回首軍校至今的二十七個年頭，雖然沒有大富大貴，但也衣食無缺，感謝當初自己選擇了「投筆從戎」這條路。

募兵制給了許多年輕人一條不一樣的道路，筆者也期盼有更多優秀的年輕人能投身軍旅，讓我們的國防能夠更加堅實。

（作者現任教官，新北市民）

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