自由廣場》酒測值高低定刑責？ 扯！

◎ 李基勝

據報載，法務部擬參考某學者之研究，以酒測值高低決定酒駕致人死傷的刑事責任，即酒測值高者擬以故意殺人治罪，酒測值低者仍維持現行規定治以公共危險罪；其理由為：酒測值越高者，肇事率愈高。

然而酒測值愈低者，精神狀態愈佳，愈有判斷能力決定自己不應開車上路，而仍決意冒著可能酒駕致人死傷的風險而開車，不是一樣應負起殺人或傷害罪責嗎？因此，以酒測值高低決定刑責輕重，顯然違背刑法上的究責理論，而不可採。

筆者無意為爛醉者卸責，主張重罰微醺者；而是反對同樣肇因於酒駕，卻以酒測值決定其刑責。同樣的危害結果（致人死傷），同樣的肇事原因（酒駕），即不應有不同的刑罰規定，才是合理的立法原則。

否則，豈不是酒駕肇事的損害賠償責任，也可以依照酒測值決定其賠償額度，重者從重，輕者從輕，而不問其損害結果如何囉？

（作者為公務員，新北市民）

查扣沒收酒駕車輛最有效

◎ 王翔正

酒後駕車目前可說名列「全民公敵」，建議防制酒駕行為可朝以下兩個方向研議：

一、短期政策來說，實務上訂定「酒精零檢出」之取締標準，輔以「一旦酒駕直接查扣沒收車輛」或「累犯者加裝行車酒精鎖」等具體行政措施，阻絕行為人持續使用犯罪工具之可能，嚇阻效力必定遠遠超越民粹取寵而制定死刑之政策。

二、長期政策來說，緣頻繁酒駕者多數染上酒精成癮症，且現下酒駕累犯遭判短刑期者日漸佔領我國監獄，導致收容空間不敷使用，監禁非但矯治教化不彰，還可能產生不良之接觸學習，建議應將酒駕肇事者視為「病人」而非「犯人」，以醫療性處遇取代機構性處遇，輔以戒癮治療與宗教教化，定期追蹤與個案輔導，多管齊下才能藥到病除。

（作者為公務員，屏東縣民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/