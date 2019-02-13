自由廣場》執政黨應以賈拉漢為戒

◎ 曾肇昌

桃園市機師職業工會以華航為對象，發起罷工，主導者為現職長榮機師身分的工會理事長李信燕。論者有謂：長榮機師罷華航的工，以外部職業工會而非企業工會的相對少數立場發起罷工，已惹爭議，形同「長榮員工決定華航存亡的矛盾」，值得檢討。

華航方面聲稱：目前華航機師的待遇比同業要好，也達到國際的水準；又與歐、美先進國家相比，並不遜色，無所謂「疲勞飛航」的問題，也符合勞基法的規定。至於培訓本國機師乙節，目前都培訓內部機師，沒有招募外籍機師。

其實，在商言商：飛航安全不分國內、外，以培養優秀的機師為目標，提升飛安最重要，不應侷限於國籍，這樣才能保持競爭力。此外，所謂「禁搭便車條款」，就公司立場：同樣工作不同待遇，對員工不公平，華航三年兩度罷工，似受二○一六年華航空服員罷工的影響，因當時蔡總統定調：「若非空服員已忍無可忍，誰會出來罷工」，以及執政當局火速撤換管理階層後，空服員達成所有訴求，所併發的後遺症。論者有謂：這是執政當局誤判的結果！

當時工會氣燄高張，目空一切，華航工會竟然對總統專機空服員因於「罷工日出勤」而予以除名，這是民進黨縱容工會的惡果！類似英國在工黨賈拉漢執政時期，以社會主義為施政方針，對於工會採取放任妥協的態度，單是一個電力工會就可以用「斷電」來要挾政府，加上因煤礦工人經常罷工，經濟瀕臨崩潰，被迫舉行大選，賈拉漢垮台，由保守黨（柴契爾夫人）執政，整頓工會，而出現中興的局面。

筆者認為，為了發展經濟，不應縱容工會的跋扈，否則，如美國底特律過去是汽車製造中心，因工會過於強勢，導致公司倒閉，令人嘆息！

吾人應認清我國是民主法治的國家，對於不當的罷工抗爭，政府應展現堅定不移的意志，絕不輪流討好誰，或向不合理的罷工抗爭妥協退讓。希執政者卓裁為荷！

（作者為全國律師公會前理事長）

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