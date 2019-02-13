自由廣場》2022柯Ｐ幻想曲

◎ 魯伯非

如果國家有幸，柯文哲不會出馬競選二○二○的台灣總統或者競選失敗，乖乖回來當台北市長，我們可以根據柯Ｐ第一任的政績，來預測二○二二年的台北市會變成怎樣：

一、台北市政府還是不斷嚴正聲明，如果大巨蛋不符合公安不能繼續興建。但是大巨蛋和商場早已經蓋完，人進人出，遠雄每天坐收高額租金，根本不理會市府，成為大巨蛋案的最大贏家。

二、柯文哲看不起韓國瑜提振的庶民經濟，說台北市要發展非攤商經濟。但是一如柯Ｐ永遠只會批評別人，不會解決問題，他還是想不出方法幫助日益蕭條的忠孝頂好商圈。這時候微風集團繼帶動人潮的微風南山以後，宣布成立微風忠孝，希望帶動忠孝頂好商圈。有人開始拱微風集團董事長廖鎮漢選台北市長，孫芸芸當副市長。

三、柯文哲過年時不關心市政，只跟網紅開節目創造網路聲量。台北市政府秘書處媒體組終於在柯Ｐ的第二任期完成他一心成為網紅的心願，正式成立一個常態性節目「市長練肖話」；週一至週五晚上八點固定播出，跟各大有線電視台政論節目ＰＫ。讓柯Ｐ只會打嘴炮不會做事的特點發揮到極致。

四、由於柯Ｐ「有功自己攬，有過你來擔」的領導風格，繼第一任期出走廿五位局處首長後，第二任期局處首長繼續出走。因為實在找不到人，最後柯Ｐ決定用i-Voting，由柯粉互選出任台北市府局處首長。

五、因為統一後很有機會擔任第一任的台灣特首，柯Ｐ還在想如何討好中國。但鑒於「兩岸一家親」、「兩岸一家人」被罵得狗血淋頭，他終於想出了任何人都不能反駁的通關密語：「兩岸都是人」！

對於這個智力測驗高，但弱智、沒有執行能力的網紅，誠摯請求台北市民把他留在台北，這將是台北市民對台灣最大的貢獻。

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/