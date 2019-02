自由廣場》就問卜睿哲一句話···

◎ 郭建國

重量級美國友人,AIT前理事主席、現任華府智庫「布魯金斯研究院」東亞研究中心資深研究員卜睿哲,日昨給喜樂島聯盟總召郭倍宏一封公開信,勸阻郭不要推動改變台海現狀的獨立公投。卜說:「台灣想要美國出兵保護,有關變更台灣前途方案,也應該先問過美方意見。」

郭倍宏回應說:他主張「獨立公投正名制憲,保護台灣本土政權」是屬於思想自由的一部分。他相信卜睿哲是站在美國國家利益考量而提出的善意提醒,而他也是為了台灣後代子孫的生存權益著想才提出「獨立公投」。台灣人民有權決定自己的未來,這是屬於思想言論自由,並未觸及改變現狀的實質條件!郭也很想問卜,這個議題和主張,是否敢拿去問美國人民?美國人民會同意嗎?郭之問真乃大哉問!

對於郭倍宏的主張我全力支持,對於卜睿哲的建議我只想問:「卜先生,一七七六年英國殖民地新英格蘭十三州人民不滿英皇的剝削壓迫,發動獨立戰爭時,有問過誰的意見嗎?」

台灣人經歷四百年外來政權的殖民統治,受盡凌辱、壓迫及剝削,從來沒有一個統治者讓我們有表達自己內心深處聲音的機會。台灣人引頸期盼了數百年,如今盼到了一個由民間人士發起的獨立公投運動,在民進黨杯葛、壓制下,以台灣友人自居的你竟然提出反對意見,我必須說:「恕我們不能接受你的說法!台灣人要獨立的意志,不是你們美國人說了算;也不是蔡英文不說才算;是我們台灣人民說了算!」

最後寄語卜先生:窮兵黷武、專制霸道的中國,若因台灣人民把獨立建國的理念付諸公投而犯台的話,台灣人會挺身而出浴血抵抗,拚死捍衛我們的自由台灣。屆時,台灣血流成河,貴國是袖手旁觀?還是要面對二戰以來貴國縱容蔣幫集團蹂躪台灣所造成無國之民、悲哀之島的歷史悲劇,伸出援手做為美國對台灣的終極救贖?

西諺云:「I’d rather die on my feet, than live on my knees.」意謂:寧死不屈!台灣人民要獨立公投,我們不會問貴國的意見,我們只會問自己的良知,進而把生為自由人爭取獨立自由的天賦人權付諸實施罷了!

(作者是新住民第一代,台獨大旗隊發起人,台灣建國工程隊隊長)

