自由廣場》就問卜睿哲一句話···

◎ 郭建國

重量級美國友人，ＡＩＴ前理事主席、現任華府智庫「布魯金斯研究院」東亞研究中心資深研究員卜睿哲，日昨給喜樂島聯盟總召郭倍宏一封公開信，勸阻郭不要推動改變台海現狀的獨立公投。卜說：「台灣想要美國出兵保護，有關變更台灣前途方案，也應該先問過美方意見。」

郭倍宏回應說：他主張「獨立公投正名制憲，保護台灣本土政權」是屬於思想自由的一部分。他相信卜睿哲是站在美國國家利益考量而提出的善意提醒，而他也是為了台灣後代子孫的生存權益著想才提出「獨立公投」。台灣人民有權決定自己的未來，這是屬於思想言論自由，並未觸及改變現狀的實質條件！郭也很想問卜，這個議題和主張，是否敢拿去問美國人民？美國人民會同意嗎？郭之問真乃大哉問！

對於郭倍宏的主張我全力支持，對於卜睿哲的建議我只想問：「卜先生，一七七六年英國殖民地新英格蘭十三州人民不滿英皇的剝削壓迫，發動獨立戰爭時，有問過誰的意見嗎？」

台灣人經歷四百年外來政權的殖民統治，受盡凌辱、壓迫及剝削，從來沒有一個統治者讓我們有表達自己內心深處聲音的機會。台灣人引頸期盼了數百年，如今盼到了一個由民間人士發起的獨立公投運動，在民進黨杯葛、壓制下，以台灣友人自居的你竟然提出反對意見，我必須說：「恕我們不能接受你的說法！台灣人要獨立的意志，不是你們美國人說了算；也不是蔡英文不說才算；是我們台灣人民說了算！」

最後寄語卜先生：窮兵黷武、專制霸道的中國，若因台灣人民把獨立建國的理念付諸公投而犯台的話，台灣人會挺身而出浴血抵抗，拚死捍衛我們的自由台灣。屆時，台灣血流成河，貴國是袖手旁觀？還是要面對二戰以來貴國縱容蔣幫集團蹂躪台灣所造成無國之民、悲哀之島的歷史悲劇，伸出援手做為美國對台灣的終極救贖？

西諺云：「I’d rather die on my feet, than live on my knees.」意謂：寧死不屈！台灣人民要獨立公投，我們不會問貴國的意見，我們只會問自己的良知，進而把生為自由人爭取獨立自由的天賦人權付諸實施罷了！

（作者是新住民第一代，台獨大旗隊發起人，台灣建國工程隊隊長）

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