自由廣場》《林保華專欄》卜睿哲·郭倍宏·葉望輝

美國在台協會前理事主席、現任華府智庫布魯金斯研究院東亞研究中心資深研究員卜睿哲，二月十一日發表給喜樂島聯盟召集人郭倍宏及其同事的公開信（https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/02/11/an-open-letter-to-mr-kuo-pei-hung-and-his-colleagues/），以回應喜樂島聯盟推動獨立公投，上月底發表的《致立委公開信》，此公開信敦促立委修《公投法》，甚至揚言不惜武力革命。

卜睿哲雖然不代表美國官方，但是是接近官方人士；而郭倍宏寫給立委的信，有美國重要人士來回應，更表明美台的特殊國與國關係。

信件的兩個主要內容，第一是美台關係，質詢郭倍宏有沒有就公投的風險與美國協商？因為這涉及美國國家利益，也就是美國是否要出兵保護台灣？第二以英國脫歐為例，肯定了為國與國關係的公投設置高門檻是好事。

在美台關係方面，卜睿哲從艾森豪時代不許蔣介石「反攻大陸」說起，表明維持現狀是美國的一貫政策，轉型民主後的阿扁時代亦然，轉而肯定蔡英文謹慎的對美政策。

郭倍宏旅美多年，擔任過台獨聯盟美國本部主席，理應明白美台關係的這個重要環節，至少許多活躍的台僑朋友都明白這點而不認同郭的主張，不知郭是糊塗一時，還是別有所圖而要挑戰美國？在郭擔任董事長的民視，多次邀請最支持台灣的美國政治人物葉望輝出席節目，葉望輝也從來沒有表示支持喜樂島的這個主張。去年十二月自稱是台灣史上第一個主張獨立的右派政治團體「福爾摩沙共和會」成立時，被成為兩位創會人之一的葉望輝也立即發佈聲明與該會無關。

喜樂島成立後的風風雨雨，給台派帶來的不是喜樂，而是憂心，那是因為教訓民進黨太過分而導致國民黨大勝的原因之一。台派更憂心明年的總統、立委大選，會不會因為繼續教訓民進黨而分裂，甚至推出另一組候選人？因為一九九三年郭倍宏參加台南市長選舉時，不滿初選規則而退出民進黨自行參選，導致國民黨勝選的紀錄。而在蔡英文執政還不到一週年，以及九合一選舉民進黨選輸後，都有郭倍宏支付高酬的媒體人公開支持郭董參選總統。參選總統當然是每個公民的權利，然而有太多的政治算計而誤導他人，則難免為人詬病。

面對中國的崛起，台灣獨立建國的道路漫長而崎嶇，史明、李登輝、彭明敏等前輩應該最心急，我們越急越該團結對敵。如果因為急而盲動，結果肯定是害了台灣前途。所謂「欲速則不達」，是「不達」而非緩達。

目前中美經貿戰實質上是自由與專制的大戰，美國正在聯合多國組織聯軍強逼中國改革，台灣應配合國際聯軍，而非單打獨鬥給自己和美國橫生枝節。台派的朋友應避免感情用事，更要慎防國共的挑撥離間，理性並持之以恆的面對自己的獨立建國。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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