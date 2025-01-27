自由開講》除舊佈新防鼠防漢他 用黏鼠板更加危險

◎潘定澤

近日台北市出現今年首例漢他病毒症候群的本土病例，該病例已康復出院，但其引發的公共衛生警鐘不容忽視。

漢他病毒症候群是一種嚴重的急性疾病，透過鼠類分泌物或排泄物中的病毒傳播，感染者可能出現發燒、咳嗽、頭暈等症狀，重者甚至危及生命。預防該疾病的關鍵在於防鼠措施，保持環境清潔。我國衛福部明確建議根本之道為「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」。

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疾管署指出，漢他病毒（Hantavirus）屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物傳染給人類。（資料照）

使用黏鼠板，反暴露於染疫風險中

許多人在面對鼠患時，仍依賴原始傳統的處理方式，採用殘忍的黏鼠板。然而，使用黏鼠板無異於「殺敵1000，自損800」，老鼠在黏鼠板上痛苦掙扎的過程中，往往會排泄出更多帶有病毒的尿液與糞便，污染環境，增加染疫風險。此外，若未杜絕食物來源，老鼠還是會持續出現，黏鼠板抓不勝抓。

事實上，人一生中最靠近老鼠的時刻，往往就是處理老鼠屍體的時候。清理屍體時未做好防護，就會增加染疫風險。美國疾管署明確建議民眾不要使用黏鼠板，許多國家已認識到黏鼠板的殘忍與危害，英國、冰島、愛爾蘭、紐西蘭、澳洲、德國和印度均已限制或全面禁止民眾使用。

許多人採用黏鼠板捕鼠，有時沒補到老鼠還讓斑鳩等鳥類黏住，只好請動保處人員到場救援。（新北市動保處提供）

避免家裡出現老鼠的科學方法

老鼠的出現並非無解，不妨趁過年除舊佈新的時刻，做好居家清潔與食物收納，並檢查是否有老鼠可能入侵的管道或孔洞進行填補，並可搭配「氣味驅逐法」，利用香茅油、薄荷精油、樟腦油、尤加利精油等老鼠厭惡的天然氣味驅鼠。這些精油不僅便宜，且容易取得，定期噴灑在老鼠容易鑽入的區域，就能有效讓老鼠遠離居住空間，避免直接接觸帶來的染疫風險。

鼠患帶來的威脅值得重視，但不應選擇殘忍且衍伸更多後遺症的黏鼠板，應以科學方式面對鼠患，不要陷入「一定要看到老鼠死在家裡」的迷思，而是以有效驅鼠、杜絕食物來源等方式，讓老鼠遠離居住空間。老鼠在戶外缺乏食物自然族群數量會快速下降，人鼠衝突也隨之緩解。



（作者為台灣友善動物協會執行長）

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