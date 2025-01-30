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自由開講》臺灣節日大整併

2025/01/30 14:30

◎ 林政華

臺灣全年的節日多達64個，令人眼花撩亂，許多節日從業人員都會放假，行之已多年，民眾前去辦事接洽很難配合，已經到了非簡化不可的時候了。新年伊始，讓我們來檢討整併一下。

臺灣全年的節日多達64個，許多節日從業人員都會放假，若能由相關機關討論整併，民眾洽公將更便利。（資料照）臺灣全年的節日多達64個，許多節日從業人員都會放假，若能由相關機關討論整併，民眾洽公將更便利。（資料照）

一月6日獸醫節、14日醫檢師節、15日藥師節、三月17日國醫節等四個醫師的節日，可合併為一。一般慶祝節日可以提前．不宜延後，故可定一月6日為廣義的「醫師節」

二月3日農民節、七月1日漁民節、九月28日教師節、十一月1日商人節、11日工業節等五個。過去所謂的士、農、工、商四大行業，加上漁業，合為「士農漁工商節」，時間就定在二月3日

二月14日西洋情人節、七月7日七夕情人節等二個節日，合併為「臺灣情人節」；就提前定在二月14日。臺灣最美的風景是人．人情味，故在名稱上凸顯「臺灣」二字。

二月15日戲劇節、三月25日美術節、五月4日文藝節、5日舞蹈節等四個8大藝術節日，合併為廣義的「藝術節」。時間提前定在二月15日。

三月1日兵役節、七月11日航海節、八月14日空軍節、九月3日軍人節、十二月5日海員節、12日憲兵節等六個有關軍人兵役的節日，整併為三月1日的「臺灣國軍節」

兵役節、航海節、空軍節、軍人節、海員節、憲兵節等6個有關軍人兵役的節日，可整併為「臺灣國軍節」。圖為慶祝9月3日軍人節，海軍陸戰隊受邀到台南球場看球賽，賽前海軍陸戰隊莒拳隊戰技表演。（記者李惠洲攝） 兵役節、航海節、空軍節、軍人節、海員節、憲兵節等6個有關軍人兵役的節日，可整併為「臺灣國軍節」。圖為慶祝9月3日軍人節，海軍陸戰隊受邀到台南球場看球賽，賽前海軍陸戰隊莒拳隊戰技表演。（記者李惠洲攝）

三月8日婦女節、四月4日兒童節、四月5日童軍節等三個節日，合併為「婦女兒少節」，定在三月8日。前些年曾稱「婦幼節」，不甚妥當；因為未婚稱女．已婚稱婦；稱幼，指其稚嫩不懂事，不如稱兒童少年，簡稱「兒少」。

三月12日植樹節、四月22日世界地球日、六月5日世界環境日等三個節日，可合併為「地球環境日」，定在三月12日。

三月20日郵政節、三月26日廣播節、六月9日鐵路節、七月1日公路節、十二月28日電信節等五個節日，可合併為「交通通訊節」，定在三月20日。

四月1日主計節、六月30日會計師節等二個節日，合併為一「主計會計節」，定在四月1日。

以上，凡32個節日整併為9大類。這9類同性質的節日，在放假日可以相互交流．舉辦大型活動；即使國際性的大場面，也不怕參加的人數少。

至於四月1日的愚人節、7月12日的聾啞節等二個節日，或有幽默戲弄之意，或寓有同情愛護的美意，但實不必特別提出過節日。其他30個節日不好整併，也就讓它獨立設節了。

經過整併後，全年仍有39個之多的節日可過；其放假與否，仍要相關單位從長計議。

（作者為大學退休教授）

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