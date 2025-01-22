自由開講》川普新美國 鴻海新佈局的轉型考驗

◎ George Kuo

第60屆美國總統就職典禮在1月20日舉行，全世界都關注「川普2.0」的美國會如何重塑全球市場。有川普第一任期美中貿易戰的經驗，台商早已從「台灣接單，中國生產」的模式大幅改變，就連電子代工業最具代表性的鴻海，也積極轉型佈局中國以外的新生產基地。

川普重返白宮，全世界都關注「川普2.0」的美國會如何重塑全球市場。（彭博檔案照）

然而，面臨美中對峙的G2格局，鴻海在中國有比亞迪、立訊等紅色供應鏈的夾擊，在美國又有威斯康辛面板廠投資失利的陰影。尤其創辦人郭台銘承諾的威斯康辛面板廠不只是單純的投資，在美國總統大選白熱化過程中，還成為拜登抨擊川普的素材。如今川普重新上台，揚言要報復許多政敵，鴻海會不會因此受到牽連？

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國際變化與人事牽連，都讓劉揚偉時代的鴻海轉型大計增添風險與隱憂。

鴻海策略轉型 大戰艦更須小心行駛

2024一整年，鴻海都身處科技業話題的核心，集團旗下工業富聯（FII）不僅獨家供貨輝達A100、H100板卡，也是輝達最新GPU HPC平台獨家設計生產交付供應商。第三季累計營收達4.7兆元，法人機構更預估全年EPS在11.4-11.8元，表現極為亮眼，股價也強勁上漲突破200元。

亮眼成績單背後是整個集團的苦心經營，董事長劉揚偉提出「3+3」策略以來，鴻海不只維持龐大的代工帝國，更在多個先進技術領域做出突破，逐步擺脫以前依賴中國、注重面板卻慘賠的窘境。但轉型必然有其代價，鴻海內部也有許多不和諧的聲音。

劉揚偉的集團轉型大計，關鍵在改革內部人事佈局？

2024年初，多家財經媒體報導，鴻海實施輪值CEO等公司治理升級新措施，讓許多「老臣」感到不開心。媒體雖未明言，但自從郭台銘放棄競選總統以後，處處有「郭台銘回鍋鴻海」的風聲傳出。這一類風聲被認為是在挑戰劉揚偉的領導威信，令市場擔憂鴻海這艘戰艦能否平穩穿過浪濤洶湧的改革航線。

鴻海董事長劉揚偉提出「3+3」策略以來，鴻海不只維持龐大的代工帝國，更在多個先進技術領域做出突破，逐步擺脫以前依賴中國、注重面板卻慘賠的窘境。（資料照）

公司治理變革 老臣反彈聲浪大

鴻海集團量體龐大，雖然在創業早期，郭台銘能夠事事衝第一線，但隨著集團成長，早已交由多名總經理打理不同事業群。即使有郭台銘本人的威信，管理起來也不可能如臂使指，因此每一個事業群權限很大，形同一個個山頭。

眾多山頭雖然能服郭台銘，但不見得都服劉揚偉。為此，郭台銘在2019年啟動交棒之際，就說出：「我100%不會當鴻海董事長，我也不會回去！」隨後劉揚偉與鴻騰精密董事長盧松青、鴻海副總裁兼亞太電信董事長呂芳銘、工業富聯副董事長李傑被選為新任一般董事候選人，劉揚偉旋即宣布在董事會下設經營委員會9人小組，以穩定交接階段的集團決策機制。

為了避免內亂，與劉揚偉角逐董座大位的盧松青以及夏普社長戴正吳當時一同納入9人小組，此外還有呂芳銘、夏普董事候選人林忠正、鴻海B次集團負責人姜志雄、富士康執行總經理林政輝、鴻海財務長黃德才、鴻海集團副總裁暨集團總財務長黃秋蓮等等。

委員會領導只是第一步，劉揚偉後續啟動一系列人事新陳代謝，2024年推出「輪值CEO」制度，等於強迫總經理們不能各掃門前雪，甚至必須接受同僚的檢視。因為數年內公司治理模式大大變化，有許多老臣希望拱郭台銘坐上轎子，好借勢恢復從前習慣的環境。

只是老臣想煽動舊主班師回朝的心思，與剛受到大選挫敗的郭台銘並不契合。先是2024年3月鴻海「錢媽媽」黃秋蓮完成退休手續，仍以顧問身份每天為董事長劉揚偉提出建言，這一舉動被公認是力挺劉揚偉改革。同一時期，郭台銘也對媒體表示：「我現在已經退休不管這個事情了，都是我們現在董事長劉揚偉在決策，他領導得很好。」

創辦人與大掌櫃表態，加上鴻海股價大漲，足夠讓劉揚偉暫時說服內部領導階層。然而在川普當選之後，郭台銘先傳出一桿進洞給桿弟50萬元、出席台大癌醫6周年慶公開活動等等新聞，在11月9日永齡基金會銘馨盃舞蹈大賽上，面對記者提問會否再度參選總統，郭台銘選擇笑而不答。

年營收超過6兆元的鴻海企業帝國，以前是靠創辦人郭台銘一人狼性強勢管理打下江山。（資料照）

傳聞郭董復出 諂媚者絡繹不絕

郭台銘何以重新出現在公眾視野？在這半年光陰中，郭台銘將復出第一線的市場風聲從未斷絕，顯然有許多人從中慫恿郭台銘復出。

最強烈的訊號在12月出現，4日郭台銘與曾參選國民黨主席的好友、國光生計董事長詹啟賢立法院旁的北平上元樓餐敘，讓郭董重返政商兩界一事更添想像空間。

16日，郭台銘擺上宴席，邀集卸下職務的呂芳銘、李傑，以及精密模具事業群前總經理徐牧基等人。現場高高掛起對聯：「老郭的心語、沒有各位就不會有今日的鴻海；媽媽的叮嚀、人要精明但首先要不失厚道。」橫批「兄弟情深似海。」

一眾重量級親信現身，自然引起媒體、政商界，以及鴻海集團內部關注。不只想從中獲益的諂媚者絡繹於途，多家公司被點名為郭台銘回鍋商界的落腳處，包含郭台銘心心念念的醫療事業，鴻海裕隆合資成立的鴻華、近來逐步轉型的鴻準，還有號稱郭台銘一生投入最多心力的面板廠群創等等。

集團正戮力改革 老臣卻只渴望高層關愛

經過貿易戰、疫情之後，全球供應鏈更加變幻莫測。新的集團策略與人事佈局，往往鼓勵替換新血，並不利於老臣們。不戀棧權位的老臣，或許如前財務長黃秋蓮一般卸下職權，用顧問身份為公司貢獻智慧；有些人眼見新世代崛起，選擇卸任離去，另尋一片天。

也有些人希望借郭台銘之勢讓自己獲益。例如前永齡基金會執行長劉宥彤、前副執行長蔡沁瑜，當年被政治圈認為是郭辦內部的宮鬥女主，如今雖然已轉戰醫美領域，仍會運用自己曾為郭台銘親信的身分來博取媒體版面。

但更多人希望能直接靠近權力核心，在郭台銘可能復出的流言中，當初與劉揚偉爭董座的盧松青、戴正吳，經常被視為爭取大老闆支持的管道。不喜劉揚偉的勢力之間，更有挺盧、戴才是挺郭董的陰謀論蔓延。

若是身處受冷落的事業體，更會渴求郭董的關愛。例如面板過去稱得上鴻海集團內部獲得最多財務、技術、媒體公關支援的事業群，由於劉揚偉時代集團事業重心不在面板，像群創總經理楊柱祥、董事丁景隆等服務數十年的老臣認定，唯有郭台銘復出，面板事業群才有機會重回集團核心。

因此這類人對於郭台銘復出一事顯得特別熱切。楊柱祥希望能獲得大老闆青睞成為董事長，而丁景隆則期待自己再度躍居集團重大決策核心。當年積極遊說郭台銘投資美國威斯康辛面板廠的人便是丁景隆，隨著郭台銘離開商界再次參選總統，丁景隆也如同失去商界的靠山。

失勢老臣爭取郭台銘關愛的嘗試只是冰山一角，智慧醫療、電動車、通訊產品等山頭，都有人在謀算如何借郭董這陣風。然而，就像威斯康辛廠投資失敗，對鴻海集團在美國的經營是一大打擊，若是人人向郭台銘借勢，在集團決策插上一腳，鴻海的轉型之路將籠罩烏雲。

面臨新舊交替的鴻海正處在關鍵時刻，董事長劉揚偉期許鴻海更加制度化，要邁向國際化一流公司，這不只是一家公司的自我標榜，也是台灣產業界與所有投資者的期盼。（資料照）

鴻海新佈局 要穩不能翻船

年營收超過6兆元的鴻海企業帝國，以前是靠著創辦人郭台銘一人狼性強勢管理打下江山，這種強人領導在過去很有效，只是如今經營環境日益複雜，企業越來越經受不起錯誤決策。

過去許多決策都是倚賴私人關係紐帶，但鴻海這艘精密龐大的戰艦，現在需要的是前瞻性的管理思維，不容舊時代舊思維的人打亂佈局，否則將牽動集團的生死存亡。

雖然鴻海實現200元的夙願，讓許多投資人眉開眼笑，但是全新挑戰正要開始。面臨新舊交替的鴻海正處在關鍵時刻，劉揚偉期許鴻海更加制度化，要邁向國際化一流公司，這不只是一家公司的自我標榜，也是台灣產業界與所有投資者的期盼。

（作者為科技人）

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