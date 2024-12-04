自由開講》無差別殺人事件凸顯中國社會危機

◎ 儀安

近期，中國多地頻繁爆發無差別殺人事件，成為國際輿論關注的焦點。從湖南常德的校園撞人事件，到江蘇無錫的職校生砍人案，再到上海沃爾瑪超市隨機砍人事件，這些慘劇無一不揭示著中國社會的不穩定性。《英國BBC》指出，僅2024年，中國已發生19起類似事件，遠高於往年平均值。而中國外交部卻仍聲稱，中國是「世界上最安全的國家」。這種宣傳與現實的巨大落差，讓人不禁懷疑官方對問題根源的認識與處理能力。

今年中國多地頻繁爆發無差別殺人事件。圖為10月底，37歲男子持雙刀闖入上海松江區沃爾瑪商城，無差別襲擊超市內顧客，共造成18人受傷，其中3人送醫不治。（圖擷取自微博）





這些悲劇的高發並非偶然，而是中國經濟放緩、社會壓力積聚的結果。廣大基層民眾生活窘迫，卻缺乏正常的申訴管道，長期的怨氣最終以極端方式爆發，將無辜群體捲入其中。

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經濟困境與民怨積壓

自習近平於2020年宣布「全面脫貧」後，中國社會貧窮現象似乎被當局視為過去式。然而，現實並不樂觀。根據「中華經濟研究院」的報告，中國第三季度經濟成長顯著低於預期，預估全年GDP增速無法突破官方目標的5%。雙十一購物節經濟數據低迷，內需持續萎縮，顯示中國民眾的消費信心正在下降。

與此同時，政府實施的「國進民退」政策，使民營企業面臨嚴峻挑戰，基層民眾的生計更加艱難。即便政府在今年推出多項振興經濟的政策，這些措施也未能切實改善基層生活。持續的經濟寒冬，不僅削弱了中國的社會韌性，也讓許多人陷入對未來的深深焦慮之中。

中國政府實施的「國進民退」政策，使民營企業面臨嚴峻挑戰，基層民眾的生計更加艱難。（示意圖，路透）

專制體制的限制

中國無差別傷人事件的頻發，實際上暴露了專制體制的核心矛盾。當民主國家面臨社會矛盾時，民眾可以透過媒體、集會或選舉等形式向政府施壓，倒逼政策調整。然而，在中國，公眾的發聲渠道幾乎被完全封鎖，媒體與互聯網遭到嚴密審查，任何對政府不利的信息都可能被迅速掩蓋。當民眾的合理訴求無法被傾聽，社會不滿只會進一步累積，直至轉化為極端暴力行為。

對民主價值的反思

無差別傷人事件是一個國家社會失衡的指標，也是一個提醒——民主制度雖然不完美，但仍然是解決社會問題的必要框架。唯有保障言論自由與社會透明度，讓民眾的聲音被正視，才能從根本上緩解矛盾、預防悲劇重演。

中國應正視經濟與社會問題的關聯，停止用專制手段壓制民怨，否則，隨著動盪因子不斷累積，中國社會將面臨更大的不安與風險。而對於台灣而言，堅守民主價值，維護國防與社會安全，則是守護和平與自由的唯一途徑。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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