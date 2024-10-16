自由開講》2024年下半年中國經濟情勢及其面臨的多重困局

◎蕭明福／政治大學經濟學系

中國經濟面臨了多重問題，各種經濟問題形成了複雜的負向循環，在交互作用下，不僅加劇了中國經濟脆弱性，削短其經濟動能，還使得政策應對上變得愈加複雜。我們將從五個主要挑戰，來說明未來半年中國所面臨的經濟困局。

一、固定資產投資增速低，且主要仰賴製造業，尤其是計算機通信與其他電子製造業，反應出中國多數的產業前景不明

請繼續往下閱讀...

固定資產投資占中國GDP比重約41%，向來是拉動中國經濟成長的重要動力之一。今年1-7月，全國固定資產投資（不含農戶）累計達287,611億人民幣，同比增長3.6%。從民間、國有控股企業的固定資產投資來看，前7個月累計金額分別為147,139億、186,358.6億，同比增長分別為0%、6.3%，顯示中國上半年的投資動能，來自政府持有的國有控股企業投資，民間企業投資動能零成長。在中國內部經濟情勢不佳下，若第四季國際經濟情勢下行風險加大，中國政府為穩經濟、保就業，勢必會加大國有控股的固定資產投資規模的推動。

進一步檢視投資細項的累計年增率，今年以來，基建投資的成長逐步放緩至4.9%、房地產固定投資仍持續以10.2%速度縮減。就房地產業而言，其1-7月累計固定資產投資達83,157.7億元，同比衰退9.8%。7月份房地產固定資產投資為10,920.2億人民幣，相對於6月份（環比）衰退37%。基於房地產價格還持續下修，預估今年其固定資產投資會維持高個位數的衰退。

製造業投資累計成長率9.3%，為中國投資動能的重要支柱。再細分製造業項目的投資成長，就中國政府積極鼓勵的汽車製造業來說，其固定投資已結束2023年高達兩成的快速成長，今年前7個月累計固定資產投資達8,271.7億元，同比增長5%；7月份固定資產投資為1,167億，環比衰退44.2%，若再搭配中國國內汽車銷售衰退情況，可推論汽車業快速投資期可能暫告尾聲，預計今年只有中個位數的投資成長。在電氣機械與器材方面，今年來以，其固定資產投資快速回落，累計成長只剩1.4%的低水準。最後，扮演製造業固定資產投資的增長關鍵是計算機通信與其他電子製造業，因為該項目在1-7月有14.5%的雙位數成長。當然，這一方面是延續去年全球景氣復甦，帶動中國ITC產業投資成長，另一方面則是得力於中國政策上積極扶值關鍵技術領域有自主研發創新能力的廠商，通過創新或強制採用其國內技術產品，來推動中國的科技自主化。

然而，值得一提的是，目前美國已提高中國電動汽車的關稅至100%、歐盟對中國進口電動車加徵暫時性反補貼稅37.6％，甚至以後可能變成長期加徵，能否對中國汽車業的國際擴張產生有效制約，以及中國將如何反制美歐，值得密切注意。另外，美商務部正對全球範圍內量子電腦和製造先進半導體設備所需的機器等特定類型產品，研擬實施出口限制；且荷蘭政府在本月初宣布ASML兩款浸潤式DUV（1970i和1980i）在出口（尤其是出口至中國市場）之前，需取得荷蘭政府的出口許可證。因此，第四季中國汽車業、計算機通信與其他電子製造業，其固定資產投資拓展將更為保守謹慎。

再從中國官方PMI指數來看，8月份來到49.1，已連續第四個月呈現收縮，這加大了中共中央加緊推出刺激經濟措施的壓力。例如，七月下旬，人民銀行下調1年期中期借貸便利（MLF）中標利率為2.3%，展開1,000億元MLF操作，企圖透過加大貨幣寬鬆力度，挽救經濟頹勢。不過，近期中國政府提出的刺激消費措施，並沒有提振內需、經濟未能大幅復甦，中國政府可能會聽到要求推出更多刺激措施的呼聲。

二、房地產市場衰退，不僅直接削弱房地產業的投資意願，也負向衝擊到多個層面的經濟活力

對全球主要經濟體來說，房地產市場興衰通常都攸關著該國經濟的榮枯。對中國，尤其如此，房地產產值占中國國內生產總值約25%，而且中國地方政府財政收入高達四成仰賴此一市場、家庭資產的六至八成停泊在房產市場裡。

這麼重要的市場，卻在2021年，房地產開發投資達到了147,602億元高峰，之後便呈現投資衰退。今年1-7月累計的房地產開發投資到位資金同比（較去年同期間）下滑21.3%、房屋銷售累計面積同比下滑 18.6%、房地產新開工面積亦同比衰退23.2%。在房價方面，7月份的一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降4.2%，降幅比6月擴大了0.5%，其中北京、廣州、深圳分別下降3.3%、9.9%、8.0%，上海則上漲4.4%。而二、三線城市新建商品住宅銷售價格，同比下降4.8%、5.8%，降幅比6月擴大0.3%、0.4%。就二手住宅來說，一線城市銷售價格同比下降8.8%，二、三線城市銷售價格則同比下降8.2%、8.1%。整體來看，中國房地產市場的調整，向下修正既深且波及城市廣泛，除了直接減抑房地產業的投資之外，也深深損害到地方財政健全。

中國房地產市場衰退，不僅直接削弱房地產業的投資意願，也負向衝擊到多個層面的經濟活力（歐新社）

去年底，中國財政部會議曾提到過「緊日子」，今年則具體表現於財政赤字上。上半年，全國一般公共收入11.59兆元，同比下降2.8%，其中來自稅收收入為9.41兆（同比下滑5.6%）、包括出售國有資產、賣地、罰款等的非稅收收入是2.18兆（同比下滑11.7%）；而全中國財政缺口則高達5.7兆。統計今年前7個月，幾乎所有省級行政區都出現財政赤字，只有上海有703億的盈餘，四川的財政赤字最嚴重，高達4,130億，經濟最大省份廣東亦有2,129億的財政赤字。也因此，中國各地公務員迎來了「降薪潮」。

以上數據顯示，中國房地產市場持續低迷，不僅直接降低房地產業投資意願，同時也降低了地方政府大量依賴土地出讓的收入，造成地方財政惡化，連帶地削弱了中國透過財政擴張來刺激經濟的力道與效果；而被降薪的公務員則將縮減部分的消費，或消費降級，造成內需不振。同時，房價的下跌還可能對中國金融造成風險，尤其是對那些高槓桿的開發商、脆弱的銀行來說，房地資產價值的下跌可能導致不良貸款的攀升，甚至加劇了系統性風險的發生機率。一般來說，房地產泡沫調整要耗時良久，中國政府不可能再透過寬鬆資金再次吹大泡沫，因此，第四季房地產市場可能維持高個位數（high-single-digit）的投資衰退。

三、整體消費雖有低度成長，但消費降級、耐久財商品的汽車消費出現衰退

民間消費與政府支出合計約佔中國國內生產總值約50%~56%。今年前七個月的社會消費品零售額累計273,726億人民幣，同比增長3.5%。細察消費品項的變動，在餐飲銷售上，1-7月份餐飲銷售額累計30,647億，同比增長7.1%。商品零售方面，前七個月商品零售額累計243,079億，同比增長3.1%，呈現低個位數成長（low-single-digit growth）。若以限額以上單位商品零售額來看，1-7月份的累計金額，第一大項的汽車類呈現1.7%的衰退。

然而，中國消費低迷、降級的情形，似乎比官方統計要來得嚴重。就消費信心指數來說，2022年1月信心指數還在121.5，但4月指數已跳水成86.7，至今仍在86左右低迷變動。這投射在中國夜經濟代表之一的西安「大唐不夜城」的消費態勢。「大唐不夜城」的客流量上達億人，但中國遊客因景氣差而消費趨於保守，導致其今年上半年淨利只有23.5萬人民幣。再看鼎泰豐，上個月宣布今年10月底前，關閉北京、天津、青島、廈門、西安的全數分店，全中國共關閉14間分店，接近其所有門市的一半。當民眾銷減消費支出，企業的銷售額必然下降。企業面臨營收壓力，不得不採取削減成本的措施，包括縮減工作天數，或降低生產規模、甚至裁員等。中秋月餅工廠正面臨工作天數減少、生產低價月餅的情形。

「大唐不夜城」的客流量上達億人，但中國遊客因景氣差而消費趨於保守，導致其今年上半年淨利只有23.5萬人民幣（約合100萬台幣），出現嚴重虧損。（截圖自百度百科）

再看汽車銷售，它約占全國社會消費品零售總額的10%。前8個月，汽車國內銷量1499.2萬輛，同比下降1.8%。就8月份，中國汽車銷售245.3萬輛、年減5%，而國內銷量194.2萬輛、年減9.4%。事實上，今年以來，官方就出臺「以舊換新」購車補貼，且車企也不斷採取「價格戰」，但汽車銷量仍不如預期。因此，中共高層原寄望用汽車銷售撐住消費，甚至部分替代房地產來託底經濟增速的計畫，已難達願。當然，中國第二輪的汽車以舊換新政策上個月公布，政策激勵效果還待觀察。綜上，全體社會消費品零售雖有低度成長，但消費降級、汽車等耐久財商品的消費同比衰退，為困頓的中國經濟再添一項警訊。

四、外貿成長動能穩定，且民營企業扮演外貿成長的主要角色，但成熟製程的積體電路與電動車出口成長快速，引發各國政府擔憂與報復

今年以來，中國受惠於全球貿易的回升，使得中國的進出口規模續創歷史同期新高。1-8月的進口、出口總值累計，分別為12.13兆人民幣（同比增長4.7%）、16.46兆人民幣（同比增長6.9%），因此，其累計淨出口金額達4.32兆。從貿易夥伴看，前8個月，中國與前四大貿易夥伴東盟、歐盟、美國和韓國的進出口總值，分別是4.5兆（順差0.88兆）、3.72兆（順差1.16兆）、3.15兆（順差1.6兆）、1.51兆（逆差0.14兆），呈現的同比增長分別是10%、1.1%、4.4%和8%。以上顯示，美歐仍是中國貿易順差的主要來源國，但中國積極發展與東盟的貿易關係，來因應美中競爭架構下的後全球化變局。而在「一帶一路」國家的外貿上，與這些國家的進出口合計13.48兆，同比增長7%；這顯示與「一帶一路」國家的經貿關係呈現穩定態勢。

從企業類別看，前8個月，民營企業進出口累計15.74兆人民幣（佔中國外貿總值的55.1%），增長10.5%；外商投資企業的進出口累計8.4兆（佔中國外貿總值的29.4%），增長1.5%；國有企業的進出口累計4.37兆（佔外貿總值的15.3%）增長0.7%，顯示出民營企業的外貿成長扮演著驅動中國貿易增長的主要角色。再看佔出口總值近六成的機電産品，其前8個月出口有9.72兆，增長8.8%，其中，自動數據處理設備及其零部件0.94兆（增長11.6%）、積體電路0.74兆（增長24.8%）、汽車0.54兆（增長22.2%）、手機0.51兆（增長0.5%）；這顯示，成熟製程的積體電路與電動車是中國外銷的主力產品。

目前中國已有44座晶圓廠，其中25座12吋晶圓廠、15座8吋廠、4座6吋廠；正在興建晶圓廠有22座，其中15座12吋廠、8座8吋廠。預計今年底，中國還會興建32座大型晶圓廠，且大多鎖定成熟製程。事實上，2023年，中國成熟製程的產品已經對台灣成熟製程業者構成壓力，讓成熟製程產品議價空間達2成。未來，若中國成熟製程的半導體產品大量開出、出口至世界，將對台灣成熟製程業者構成一大威脅，值得政府與產業儘早共思對策。

就中國汽車出口言，根據中國汽車工業協會（CAAM）報告，2023年，中國出口491萬輛汽車，成為全球最大汽車出口國。今年前7個月，中國汽車出口已達326萬輛，其出口快速成長已威脅到美歐日等汽車工業大國。美國於8月1日起，提高中國電動汽車關稅至100%。加拿大亦將在10月1日起，跟隨美步伐徵收100%關稅。歐盟則已自7月5日起，對中國進口電動車加徵暫時性反補貼稅，最長為期4個月，稅率最高37.6％；並將在10月底完成調查、提交成員國決定是否長期加徵此懲罰性關稅。總的來說，中國成為電動車出口大國的挑戰至少有三項，一、上述各國對中國電動車加諸高關稅或其他貿易限制，可能阻礙中國意圖；二、各國各地域的充電設施，佈建程度、規格不一，短期不易消除各國消費者對電動車的里程焦慮；三、混合電動車（hybrid）亦有補貼誘因，擠壓中國電動車低價銷售策略。不管如何，中國汽車在世界版圖的拓展中，應該不會就此作罷，美歐日車廠仍需兢業創新。

五、外人直接投資下滑，凸顯外企對中國政策、經濟前景的疑慮，同時造成中國技術取得困難的局面

在外人直接投資（FDI）方面，依據中國商務部公佈人民幣計價的金額，1-7月累計全國實際使用外資金額為5,394.7億人民幣，同比衰退29.6％。由於2023年下半年起，外商投資就呈現同比衰退情勢，因此，外商直接投資的衰退情勢尚未見底。從行業來看，製造業實際使用外資1,544.8億元，佔全國實際使用外資比重為28.6%，同比提高2.9%。高技術製造業實際使用外資達695.8億元，佔全國實際使用外資的12.9%，同期上升2.6%。再從國際收平衡表觀察外人直接投資的動向，今年第二季外商直接投資負債項為 -148億美元，為中國史上第二次出現淨流出（負值）；第一次才發生於去年第三季度，外商直接投資淨撤出121億美元。這麼短期間出現兩次外人直接投資淨匯出，凸顯出美中角力與地緣政治緊張之下，外商對中國政策、經濟前景與市場疑慮有加深與蔓延的現象，中國對外資吸引力正逐漸減弱、外商正將資金撤離中國。例如，中國歐盟商會就曾表示，約三分之二會員企業在中國的利潤率已滑落至其全球平均水準或以下。企業總部與股東認為，在中國投資的回報與其面臨的風險，已不再相稱。因此，他們擔憂中國政府是否有可靠的計畫來刺激需求，或者是否會實施長期承諾的改革，這些都降低了歐企對中國投資的興趣。

FDI的下滑不僅影響了資本流入，也限制了技術轉移和市場拓展。這種情況使得中國企業面臨資金短缺和技術不易提升的局面，進一步削弱了中國經濟增長的潛力。此外，隨著外國直接投資的減少，外商撤離成為另一個問題。外商撤離不僅意味著資金流出，還可能對產業供應鏈造成衝擊，並讓許多依賴外資的中國企業面臨經營困難，進一步加劇了民間經濟的不穩定性。

六、結論

總的來說，中國經濟正面臨著一個多象限的螺旋式困局，各個經濟面向相互交織，形成了複雜的經濟漩渦。房價與房地產市場的衰退、消費降級、地方財政緊縮、企業營收下滑與投資保守、外企對中國直接投資下滑與外商撤離、就業機會減少與失業上升等問題相互影響的挑戰。面對這些挑戰，中國當局需要採取系統性作為，全面而有針對性的措施，以求穩經濟、保就業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法