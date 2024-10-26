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自由廣場》中國蟒蛇戰略的自我反噬

2024/10/26 05:30

◎ 廖明輝

國防部長顧立雄日前引述戰略暨國際研究中心（CSIS）的報告，回答立法院針對中國若以「蟒蛇戰略」封鎖台灣，及「隔離」與「封鎖」之間差異的質詢。顧說，台灣海峽是全球經濟命脈的關鍵運輸通道，每年承載超過二點四五兆美元的全球貿易，約占全球海上貿易的五分之一。中國若封鎖台海，禁止所有國家機艦進出台灣管轄港口、機場或海岸線，就是交戰行動，國軍將進入應急作戰階段，也都有因應計畫。

CSIS於今年在「中國實力」（ChinaPower）網站多次發表系列文章，探討《中國如何隔離台灣》、《中國如何封鎖台灣》及《台海如何推動全球經濟》。前兩篇闡述中國透過「非入侵手段」，利用「隔離」與「封鎖」等策略施壓台灣。「隔離」是指由中國海警局及中國海事局執法部門，主導控制台灣周邊海域的交通；而「封鎖」則由中國軍方主導，大幅削減進出台灣的交通流量。這些行動被視為「蟒蛇戰略」，目的在不直接軍事入侵之下，逐步壓縮台灣的戰略空間，最終迫使台灣屈服。第三篇則強調台灣海峽在全球經濟的關鍵作用，並分析台灣海峽若遭封鎖可能引發的廣泛影響。

台灣海峽若遭封鎖，影響最深國家是日韓兩國，其經濟高度依賴進出口貿易，且能源和原材料供應路徑都通過台灣海峽。據CSIS報告，二○二二年，日本三十二%的進口商品和二十五%的出口商品、韓國三十%的進口商品和二十三%的出口商品均需經過此海域。日本工業高度依賴中東進口的石油和天然氣，封鎖台灣海峽將導致供應短缺，進而使日本工業生產大幅下降。韓國的高科技產業亦賴穩定的原材料供應，任何封鎖都會造成產業鏈中斷。此外，台灣海峽的封鎖還會對全球科技產業造成嚴重影響。

而封鎖台灣海峽，連中國本身也將面臨嚴重的經濟損害。中國的經濟高度依賴穩定的全球供應鏈和航運路線，台灣海峽作為中國進出口貿易的重要通道，對中國具有無可替代的重要性。據CSIS報告，中國每年超過一點三兆美元的進出口貿易須經過台灣海峽，包括大量能源、礦物和金屬。該航道若遭封鎖，可能對中國經濟產生災難性影響，中國可能面臨金融市場衝擊，美國及盟國制裁及其他連鎖反應帶來的嚴重經濟後果。

綜上所述，中國若想透過封鎖台灣海峽達到政治目的，自身也將付出沉重代價。因此，中國最可能採取的戰略就如前美國國務卿萊斯日前所警示，中國可以許多選項對付台灣，而未必要占領台灣，更可能藉著施壓，促使台灣產生親中政府，再慢慢侵蝕台灣的獨立性，直到讓台灣看起來像香港。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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