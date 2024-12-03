自由開講》能力不應該用學歷來評斷！

◎ 江煜勳

最近有人以學歷來評定一個人的能力，這是不對的！

以學歷來評定一個人的能力是不對的！例如證嚴法師文憑只到小學，但其對台灣宗教、醫療、教育文化與慈善志業的貢獻巨大，並讓BBC評選為百大影響力人物。（慈濟基金會提供）

小高是軍隊專修班畢業的，專修雷達。是我們公司工務課的同仁。公司的產品有一項工作是要將40000粒鍍有B型肝炎抗原或抗體的聚苯乙烯珠子（Polystyrene Beads）分裝成100粒一瓶，因為不能用手摸，更不能被摩擦，所以分裝很麻煩。公司一開始用一種類似分裝硬幣的板子，上面有20個孔洞，只要板子一拉，珠子就會掉到盤子中。但這種方法會將珠子上的抗體或抗原刮傷。

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公司本來請董事長的大學讀工業工程的專家表弟設計。但做了很久都做不出來。

後來公司就把工作丟給小高與工務部門那些高職畢業的同仁。他們利用漏斗、馬達、轉盤、光電感應器及控制器組成了一個分裝器。轉盤上挖幾個小凹洞，當凹洞與漏斗位置對齊時，就會有一顆珠子掉到凹洞，接著往下轉動，等轉到正下方時，有一個洞可以讓珠子掉下來，珠子經過光電感應器，就被記錄，數字就會顯示在螢幕上。當珠子掉下100顆時，機器就會停止。這個發明非常方便。

有一天瑞士羅氏大藥廠派幾位高級幹部及主管到我們公司參觀，主要是要瞭解我們公司的經營狀況，再考慮要不要投資我們公司？當時總經理與生產部經理帶他們參觀，前面實驗室的生產技術都看過了，沒有提任何問題。到了包裝室，一看到那台機器，就很好奇的詢問那台機器是做什麼用的？

總經理很仔細把操作與原理告訴他們。沒想到說完後，羅氏藥廠的人互相看了一眼然後哈哈大笑，我們總經理與生產部經理就很好奇，問他們為什麼大笑？

他們說他們的產品與我們的相似，也有珠子分裝的問題。而他們在全球各地都有工廠，也有工程師、博士、機械專長的專家，但大家都沒有想到這麼簡單的原理，當場就問我們有沒有申請專利，想要跟我們買專利。

（作者曾任B型肝炎檢驗試劑公司員工，現從事水產養殖）

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