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「釜」看台灣》朝鮮王朝陋習陰影籠罩南韓體育界

從南韓的歷史背景來看，朝鮮時代（1392年至1910年）工商業發展有限，賺錢的途徑稀少，因此官員擁有剝削權力。這種心態至今仍存在，導致部分掌權者試圖利用職權牟利。
許東爀

許東爀

2024/11/11 21:49

◎許東爀

巴黎奧運女單金牌得主、世界球后安洗瑩揭露南韓羽球協會的「賣身契」陋習，引發廣泛討論。南韓文化體育觀光部（簡稱文體部）於9月11日發布初步調查報告，並於10月31日公佈最終結果。

巴黎奧運女單金牌得主、南韓羽球天后安洗瑩。（美聯社資料照） 巴黎奧運女單金牌得主、南韓羽球天后安洗瑩。（美聯社資料照）

調查報告 「幫前輩打掃洗衣」陋習仍然存在

調查顯示，安洗瑩提到的「幫前輩打掃洗衣」陋習在男性選手中仍然存在；羽球協會限制國家隊選手在巴黎奧運前的選手村中只能外出一晚，並規定參加國際賽的資格至少5年，男性選手年滿28歲、女性選手年滿27歲。文體部決定取消這些限制，以保障選手的人權和自由。

還有，執政黨國民力量國會議員鄭然旭於10月24日揭露，羽球協會曾讓安洗瑩等選手免費為贊助商Yonex拍攝廣告。一位要求匿名的前南韓職棒主管對此解釋，選手若自由參賽可與選手個人的贊助商簽約並佩戴其標誌，但通過協會參賽的選手則需佩戴協會贊助商的標誌，以維護協會利益。

文體部指出羽協會長金澤圭（音譯）涉嫌貪污瀆職，已向警方檢舉並要求協會解除其職務，倘若協會不回應，文體部將考慮直接接管。

然而，金澤圭在韓媒採訪中反駁：「誰能罷免我？我正在吃飯呢。」他在國會質詢中也反駁安洗瑩對教練缺乏尊重。實際上，隨著安洗瑩表達不滿，她與教練及隊友的關係開始疏遠。

強調集體文化 安洗瑩在體育圈內受到孤立

南韓體育諮詢公司「Sportizen」董事長沈贊求對此指出，儘管南韓社會普遍支持安洗瑩，但體育界內部對此並不歡迎，因體育界強調集體文化，與注重個人合理主義的其他社會部分不同，導致安洗瑩在體育圈內受到孤立。

一邊，前述的前職棒主管指出，體育界的荒謬情況並非獨特現象，而是南韓社會諸多荒謬現象中的一部分。

令人費解的是，儘管金澤圭的違規行為已被公眾揭露，並面臨司法和社會壓力，他仍堅持不辭職。若是政治人物面臨如此壓力，恐怕難以長期抵抗。金澤圭拒絕辭職的依據是什麼？

沈贊求董事長解釋道，金澤圭原本是一個小鎮的小商人，可能少不更事，而且身邊似乎也沒有人能給予適當建議。目前，大多數體育協會以直選方式選出主席，協會事務獨立於中央政府。然而，由於協會仍從政府獲得預算，因此不會與政府發生嚴重衝突。現在，該協會使用許多與國會監察不符的政治術語，這也顯示出協會與現實情況的脫節。

從南韓的歷史背景來看，朝鮮時代（1392年至1910年）工商業發展有限，賺錢的途徑稀少，因此官員擁有剝削權力。這種心態至今仍存在，導致部分掌權者試圖利用職權牟利。

據前美國外交官Gregory Henderson的《KOREA: The Politics of The Vortex》（1988年，被認為是當代南韓社會的最佳分析）一書，儘管日治時期（1910年至1945年）「朝鮮總督府」糾正了朝鮮時期的許多矛盾，但在美軍政期（1945年至1948年），不稱職的美軍對韓國知之甚少，因此讓南韓人自行處理問題，結果南韓回到了1910年前的混亂局面，「若後藤新平聽聞此事，定會在墳墓中翻身」，當南韓政府於1948年成立時，幾乎所有的政府部長都是貪官。

文體部的調查還揭示，金澤圭曾私自將Yonex提供的價值1.4億韓圓（約324.2萬台幣）的贊助物品分發給協會官員。協會也修改章程要求贊助商先向協會支付選手獎金，但協會卻沒有向選手支付，而選手對此並不知情。

韓國射箭協會以選拔選手的嚴謹性和透明度聞名。圖為射箭女團於巴黎奧運再次奪金牌，創下10屆連勝神話。（路透資料照）韓國射箭協會以選拔選手的嚴謹性和透明度聞名。圖為射箭女團於巴黎奧運再次奪金牌，創下10屆連勝神話。（路透資料照）

前奧運射擊金牌得主、國民力量國會議員秦鍾午又指出，他收到多起關於羽球、跆拳道和射擊等項目的貪污和性暴力投訴。韓媒《朝鮮日報》在社論中也批評，體育界濫用選手辛勞牟利的情況可能不限於羽球項目，並指出「大韓體育會」應負責任。

11月10日，政府「國務調整室」公佈大韓體育會長李起興涉嫌體育會雇用腐敗、賄賂、貪污和瀆職，因此向警方檢舉李起興，文體部於11日也暫停其會長職務。國會又要求李起興於11日出席澄清，但李於10日已前往瑞士。

韓國射箭與網球協會 嚴謹性和透明度聞名

然而，該些現象並不代表整個體育界都腐敗。例如，韓國射箭協會以選拔選手的嚴謹性和透明度聞名，韓國網球協會也以其透明度著稱。值得注意的是，李起興目前還涉嫌妨礙網球協會長選舉，正在接受調查。

總之，南韓體育界近期的紛擾並非南韓社會全面腐敗的象徵，而是少數未能跟上國家經濟發展步伐的組織所致。沈贊求認為，過去無人從質疑體育界的問題，而如今社會進步使人們能夠批評，這標誌著南韓社會的進步。

（作者為自由撰稿人）

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