「釜」看台灣》朝鮮王朝陋習陰影籠罩南韓體育界

從南韓的歷史背景來看,朝鮮時代(1392年至1910年)工商業發展有限,賺錢的途徑稀少,因此官員擁有剝削權力。這種心態至今仍存在,導致部分掌權者試圖利用職權牟利。

◎許東爀

巴黎奧運女單金牌得主、世界球后安洗瑩揭露南韓羽球協會的「賣身契」陋習,引發廣泛討論。南韓文化體育觀光部(簡稱文體部)於9月11日發布初步調查報告,並於10月31日公佈最終結果。

巴黎奧運女單金牌得主、南韓羽球天后安洗瑩。(美聯社資料照)

調查報告 「幫前輩打掃洗衣」陋習仍然存在

調查顯示,安洗瑩提到的「幫前輩打掃洗衣」陋習在男性選手中仍然存在;羽球協會限制國家隊選手在巴黎奧運前的選手村中只能外出一晚,並規定參加國際賽的資格至少5年,男性選手年滿28歲、女性選手年滿27歲。文體部決定取消這些限制,以保障選手的人權和自由。

還有,執政黨國民力量國會議員鄭然旭於10月24日揭露,羽球協會曾讓安洗瑩等選手免費為贊助商Yonex拍攝廣告。一位要求匿名的前南韓職棒主管對此解釋,選手若自由參賽可與選手個人的贊助商簽約並佩戴其標誌,但通過協會參賽的選手則需佩戴協會贊助商的標誌,以維護協會利益。

文體部指出羽協會長金澤圭(音譯)涉嫌貪污瀆職,已向警方檢舉並要求協會解除其職務,倘若協會不回應,文體部將考慮直接接管。

然而,金澤圭在韓媒採訪中反駁:「誰能罷免我?我正在吃飯呢。」他在國會質詢中也反駁安洗瑩對教練缺乏尊重。實際上,隨著安洗瑩表達不滿,她與教練及隊友的關係開始疏遠。

強調集體文化 安洗瑩在體育圈內受到孤立

南韓體育諮詢公司「Sportizen」董事長沈贊求對此指出,儘管南韓社會普遍支持安洗瑩,但體育界內部對此並不歡迎,因體育界強調集體文化,與注重個人合理主義的其他社會部分不同,導致安洗瑩在體育圈內受到孤立。

一邊,前述的前職棒主管指出,體育界的荒謬情況並非獨特現象,而是南韓社會諸多荒謬現象中的一部分。

令人費解的是,儘管金澤圭的違規行為已被公眾揭露,並面臨司法和社會壓力,他仍堅持不辭職。若是政治人物面臨如此壓力,恐怕難以長期抵抗。金澤圭拒絕辭職的依據是什麼?

沈贊求董事長解釋道,金澤圭原本是一個小鎮的小商人,可能少不更事,而且身邊似乎也沒有人能給予適當建議。目前,大多數體育協會以直選方式選出主席,協會事務獨立於中央政府。然而,由於協會仍從政府獲得預算,因此不會與政府發生嚴重衝突。現在,該協會使用許多與國會監察不符的政治術語,這也顯示出協會與現實情況的脫節。

據前美國外交官Gregory Henderson的《KOREA: The Politics of The Vortex》(1988年,被認為是當代南韓社會的最佳分析)一書,儘管日治時期(1910年至1945年)「朝鮮總督府」糾正了朝鮮時期的許多矛盾,但在美軍政期(1945年至1948年),不稱職的美軍對韓國知之甚少,因此讓南韓人自行處理問題,結果南韓回到了1910年前的混亂局面,「若後藤新平聽聞此事,定會在墳墓中翻身」,當南韓政府於1948年成立時,幾乎所有的政府部長都是貪官。

文體部的調查還揭示,金澤圭曾私自將Yonex提供的價值1.4億韓圓(約324.2萬台幣)的贊助物品分發給協會官員。協會也修改章程要求贊助商先向協會支付選手獎金,但協會卻沒有向選手支付,而選手對此並不知情。

韓國射箭協會以選拔選手的嚴謹性和透明度聞名。圖為射箭女團於巴黎奧運再次奪金牌,創下10屆連勝神話。(路透資料照)

前奧運射擊金牌得主、國民力量國會議員秦鍾午又指出,他收到多起關於羽球、跆拳道和射擊等項目的貪污和性暴力投訴。韓媒《朝鮮日報》在社論中也批評,體育界濫用選手辛勞牟利的情況可能不限於羽球項目,並指出「大韓體育會」應負責任。

11月10日,政府「國務調整室」公佈大韓體育會長李起興涉嫌體育會雇用腐敗、賄賂、貪污和瀆職,因此向警方檢舉李起興,文體部於11日也暫停其會長職務。國會又要求李起興於11日出席澄清,但李於10日已前往瑞士。

韓國射箭與網球協會 嚴謹性和透明度聞名

然而,該些現象並不代表整個體育界都腐敗。例如,韓國射箭協會以選拔選手的嚴謹性和透明度聞名,韓國網球協會也以其透明度著稱。值得注意的是,李起興目前還涉嫌妨礙網球協會長選舉,正在接受調查。

總之,南韓體育界近期的紛擾並非南韓社會全面腐敗的象徵,而是少數未能跟上國家經濟發展步伐的組織所致。沈贊求認為,過去無人從質疑體育界的問題,而如今社會進步使人們能夠批評,這標誌著南韓社會的進步。

(作者為自由撰稿人)

