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自由開講》 法官能接受中共買下台灣，失去民主自由？

2024/11/12 13:00

◎ 陳啟濃

彰化有十多名里長接受台商招待到中國旅遊，已經言明希望大家總統選舉投給侯友宜，經檢察官以期約賄選起訴，一審判決結果法官竟然判決無罪。法官的理由是當時還在討論「侯柯配」，候選人還沒決定，所以不構成犯罪事實。

去年總統大選期間，彰化十多名里長接受台商招待到中國旅遊，經檢察官以期約賄選起訴，一審獲判無罪，彰化地檢署不滿判決，再提上訴。（資料照）去年總統大選期間，彰化十多名里長接受台商招待到中國旅遊，經檢察官以期約賄選起訴，一審獲判無罪，彰化地檢署不滿判決，再提上訴。（資料照） 

中共的對台政策一直是武力威脅只是做做樣子，真正目的是要收買台灣，所以千方百計要影響台灣的選舉結果，透過台灣台商撒錢，希望台灣人支持對中共有利的候選人。

畢竟發動戰爭兩敗俱傷，「留島不留人」破壞殆盡對中共有何好處，於是透過各種管道放送利多，籠絡台灣人心，讓台灣人失去對中共的警覺，運用台灣的民主制度支持親共政黨，到時台灣就真的是名符其實是中共的內地了。

所以只要是來自中共因素放送出來的金流，台灣的司法單位都應該要以守護台灣民主制度的前提，認真、確實的秉公處理，而且要比處理一般案件更嚴格更審慎的判決。

「對敵人仁慈，就是對自己的殘酷。」特別是中共利用台灣自由民主的漏洞，讓人民對於民主制度的可貴產生麻痺遺忘，執法單位更要承擔起懲治破壞台灣民主選舉制度的中共同路人。

（作者為政治評論員）

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