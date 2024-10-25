自由開講》國家公共建設的隱憂與對策

◎林基興

垃圾焚化廠或發電廠均為重要的公共建設，民眾、廠商與公權力需一體努力協調成功。

嘉義縣議會日前召開專案會議，決議將號召千人到嘉義市政府抗議，爭取焚化廠回饋金。（記者林宜樟攝）

嘉義市規劃原址汰舊新建垃圾焚化廠，又自三百公噸擴建為五百公噸，因鄰近嘉義縣水上鄉及中埔鄉，縣議會爭取回饋金未果，居然要動員抗議。同時，南投縣政府選定在名間鄉興建垃圾焚化廠，當地組成反焚化爐自救會抗爭。

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反對九崴電廠的居民與自救會認為四大矛盾未解決之前不該興建，圖為4月下旬在台南善化區的溝通座談會會場外抗議。（記者劉婉君攝）

至於發電廠，九崴電力公司原擬在台南安南區與安定區交界的六塊寮台糖農場設廠，但當地民眾與民代抗爭，於是台南市議會決議請業者改到工業區設廠，去年底重選到鄰近南科的樹谷園區，但又遭抗爭。反方意見包括:火電廠有空汙與噪音、天然氣管線衍生火災與爆炸、樹谷園區該綠化、企業要的是「綠電」、園區內有幼兒園、九崴發電是「南電北送」。

其實，抗爭關鍵在居民的安全與健康認知，其他均為障眼法。因此，公共建設的首要對策是做到安全與健康。例如，設施品管等，這應不難，因科技日新月異，相關材料與運作經驗非常多年了。排氣空污與其他廢棄物，也有國家規範。居民可要求政府與議會監督，也要求提供公正與獨立的專家隨時協助。若因之前其他公共建設不佳等信任問題，則可從現在新建者樹立示範，則又可為以後公共建設鋪善意與雙贏之路。

「回饋金」並非上策，動輒要求資助，不只提高建設成本，也滋養貪婪之心，希望社會氛圍改善。

發展經濟與日常生活均需要垃圾焚化廠或發電廠，台灣小島地狹人稠，不是在你家旁就是我家旁，優質社會公民應秉持服務公益之心，而非「我家只要公園，其他設施全建在別人家旁邊」。當然，選址是複雜議題，不可能完美解決科學與民心等所有問題，尤需公權力協助民意與業者，共謀各有進退與平衡風險福祉的答案。

公共建設問題已將「本地與外地、中央與地方、民意與民粹」拱上台面對立，考驗國家危機處理能力。大家合作努力吧！

（作者為大學教授）

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