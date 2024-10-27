自由開講》超高齡社會將屆 推廣「行動生活復能車」

◎葉昱呈

賴清德總統設定「健康台灣」的目標為「活得久、過得好、健康趴趴走」，而根據衛福部的統計顯示，國人平均餘命約七十九歲，但不健康餘命竟高達八年四個月，因此如何讓國人平均餘命提升，並降低不健康餘命的年數，已成為目前公衛政策最重要的課題。

屏東的社區行動生活復能車讓偏鄉的長輩也能受到照顧。（記者葉永騫攝）

二Ｏ二五年台灣將邁入超高齡社會，屏東縣政府鑑於大部分高齡長者的身體機能，都是從初期輕微失能，漸進式退化到完全喪失生活自理能力，最終需要依靠輪椅或他人照顧，甚至因失能臥床造成家庭負擔，因此於二Ｏ二三年二月啟動「行動生活復能車計畫」，藉由機動式的復能車，搭載有助於舒緩疼痛與促進血液循環之相關儀器設備，深入偏鄉社區服務，接受服務之民眾經衛生所醫師評估後，再由專業物理治療人員提供服務及衛教，同時教導民眾在家做簡易伸展運動與肌力訓練，讓民眾養成照顧自己的能力。

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此外，藉由行動生活復能車服務，亦能早期發現民眾行動能力、認知功能、視力、聽力、憂鬱、營養等身心健康問題，再由衛生所協助追蹤轉介到醫療、長照或居家照護體系，以達到早期發現、及時治療及延緩失能的政策目標。

如果民眾不健康餘命的年數愈長，所衍生之長照資源需求及醫療保健支出，將造成國家財政沉重的負擔，筆者認為「預防勝於治療」，冀望藉由屏東縣推動行動生活復能車照護模式之成功經驗，推廣至全台灣各個社區角落，讓民眾獲得完善的社區健康照護服務，延緩失能，打造超高齡社會的「健康台灣」。

（作者為公務員）

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