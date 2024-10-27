晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》超高齡社會將屆 推廣「行動生活復能車」

2024/10/27 12:30

◎葉昱呈

賴清德總統設定「健康台灣」的目標為「活得久、過得好、健康趴趴走」，而根據衛福部的統計顯示，國人平均餘命約七十九歲，但不健康餘命竟高達八年四個月，因此如何讓國人平均餘命提升，並降低不健康餘命的年數，已成為目前公衛政策最重要的課題。

屏東的社區行動生活復能車讓偏鄉的長輩也能受到照顧。（記者葉永騫攝）屏東的社區行動生活復能車讓偏鄉的長輩也能受到照顧。（記者葉永騫攝）

二Ｏ二五年台灣將邁入超高齡社會，屏東縣政府鑑於大部分高齡長者的身體機能，都是從初期輕微失能，漸進式退化到完全喪失生活自理能力，最終需要依靠輪椅或他人照顧，甚至因失能臥床造成家庭負擔，因此於二Ｏ二三年二月啟動「行動生活復能車計畫」，藉由機動式的復能車，搭載有助於舒緩疼痛與促進血液循環之相關儀器設備，深入偏鄉社區服務，接受服務之民眾經衛生所醫師評估後，再由專業物理治療人員提供服務及衛教，同時教導民眾在家做簡易伸展運動與肌力訓練，讓民眾養成照顧自己的能力。

此外，藉由行動生活復能車服務，亦能早期發現民眾行動能力、認知功能、視力、聽力、憂鬱、營養等身心健康問題，再由衛生所協助追蹤轉介到醫療、長照或居家照護體系，以達到早期發現、及時治療及延緩失能的政策目標。

如果民眾不健康餘命的年數愈長，所衍生之長照資源需求及醫療保健支出，將造成國家財政沉重的負擔，筆者認為「預防勝於治療」，冀望藉由屏東縣推動行動生活復能車照護模式之成功經驗，推廣至全台灣各個社區角落，讓民眾獲得完善的社區健康照護服務，延緩失能，打造超高齡社會的「健康台灣」。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書