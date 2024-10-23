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自由開講》在SDGs以外 聯合國教科文組織還做了更多

2024/10/23 19:00

◎劉國維

近年來SDGs的風潮席捲全台灣，從教育界到產業界，無不將其十七個永續發展目標列為重點，在教育上也鼓勵與教育結合，甚至學校內做了大大的掛圖，政府更是推動永續行動獎，一時之間，彷彿沒有跟上這個腳步就是跟世界脫節。

近年來SDGs的風潮席捲全台灣，從教育界到產業界，無不將其十七個永續發展目標列為重點。圖為嘉義精忠國小學生參與淨灘活動。（精忠國小提供） 近年來SDGs的風潮席捲全台灣，從教育界到產業界，無不將其十七個永續發展目標列為重點。圖為嘉義精忠國小學生參與淨灘活動。（精忠國小提供）

但是仔細檢視其中永續發展的目標，若跟現在政治情勢結合，會發現大概只有台灣最認真推動，撒哈拉沙漠以南的國家真的消除貧窮了嗎？中東及歐洲的戰爭符合和平正義嗎？當然有人會說︰我們要讓學生從小具備這些觀念，世界才能永續發展，問題是學生的聲音真的被彰顯了嗎?台灣經常出現一種一窩蜂的現象，就是當有學者引進國外一種新的制度或是報告書，大家無不奉為圭臬，實行了半天之後發現對於社會的改變其實有限。

其實聯合國教科文組織最新的出版品為「What makes us human？」中文意思為︰是什麼讓我們成為人類?該出版品以繪本方式呈現，根據研究顯示，到21 世紀之交，世界上約7,000 種口語中的40% 可能會因缺乏使用者而消失，每種語言，無論其使用人數有多少，其實都是文化的載體：其中有著無數值得保存的傳統、信仰和生活觀。

語言消失危機 聯合國教科文組織示警 

語言多樣性越多，我們身為人類就越豐富。正如教科文組織自成立以來所主張的那樣，對人類多樣性的認識和尊重是相互理解的關鍵。而聯合國宣布 2022 年至 2032 年為國際原住民語言十年。但我國卻對此似乎並無實際執行政策，若使能以繪本讓學生了解語言的重要性，對於台灣主體性是不是會更好。

台灣其實有著豐富的多樣語言，但近年來同樣面臨著語言消失的危機，因此我們若想追隨國際的腳步，請先將有限的經費購買教科文組織出版的繪本，而不只是在牆壁上貼著大大的掛圖。

（作者為教育工作者）

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