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自由開講》誇大兩岸交流數字？！中國駐美大使實際是在掩飾中國內部問題！

2024/09/19 11:00

◎三毛

中國近年來面臨嚴峻的經濟衰退和社會問題，房地產市場崩盤、企業倒閉潮、失業率攀升等現象屢見不鮮，這些現象嚴重影響了民眾生活，引發了許多社會動盪；同時，移民潮、偷渡事件頻繁發生，不僅向外展示了中國民眾對現狀的不滿，也反映出中國政府在治理國內問題上的無力；然而，儘管內部問題重重，中國駐美國大使謝鋒卻在「回家．團圓」兩岸僑胞中秋歌會上宣稱，兩岸人員往來數字達到近300萬人次，並較去年增長70%。這一誇大的說法無視中國國內的社會動盪與偷渡潮，反映了中國政府試圖轉移視線、塑造虛假的兩岸和諧景象，臺灣面對這樣的謊言與宣傳，應如何反制？值得深入探討。

中國駐美國大使謝鋒，於美國當地時間14日舉辦「回家．團圓」2024年兩岸僑胞中秋歌會。（截圖自中國百度網頁）中國駐美國大使謝鋒，於美國當地時間14日舉辦「回家．團圓」2024年兩岸僑胞中秋歌會。（截圖自中國百度網頁）

兩岸人員往來的虛構數據背後：掩蓋內部問題的策略

謝鋒在致辭中誇大了兩岸人員往來的數字，聲稱今年1至8月有近300萬人次的交流，比去年增長70%，這一數據顯然無法真實反映當前兩岸情況；首先，中國面臨著嚴重的經濟危機和社會問題，許多中國人選擇逃離、移民甚至偷渡，表明中國內部對其經濟和社會政策的普遍失望；大規模移民潮與偷渡事件，反映出許多中國民眾並非如官方所宣傳的那樣渴望兩岸交流與合作，反而是尋求脫離現有體制，追求更好的生活環境，中國當局試圖用誇大的數據來掩蓋這些事實，以維持「一中」框架下的虛假和諧形象，轉移國際社會對其內部問題的注意力。

偷渡潮與移民潮的現象：中國人對現狀的集體不滿

中國經濟放緩、失業率高企和貧富差距擴大，使得不少中國人選擇偷渡或移民他國，包括臺灣；這些事件的發生顯示出，中國民眾對國內政治、經濟現狀的不滿正以各種形式爆發出來，偷渡便是其中之一；這些現象暴露了中國政府宣傳中所忽略的真實民意，許多人寧願冒險偷渡，也不願繼續在國內生活；相比之下，謝鋒在美國的言論完全迴避了這些問題，轉而強調兩岸交流的「增長」，顯然是在掩飾中國民眾對當前政策和生活的失望，臺灣應對此保持高度警惕，了解中國內部真實狀況，並加強邊境防衛，防範可能的偷渡問題。

臺灣的反制措施：揭露真相，對抗中國虛假宣傳

臺灣面對中國對外宣傳的誇大和謊言，必須通過公開真實的數據和事件進行反制；例如，臺灣可以通過揭露中國偷渡事件和移民潮的數據，打破中國謊稱的「兩岸人員往來增長」的假象；同時，臺灣可以加強與國際社會的聯繫，尤其是與歐美國家的合作，讓更多國家了解中國在內部壓力下試圖轉移焦點的策略，並且讓國際社會認識到，中國不僅僅在臺灣問題上誤導世界，還在國內管理上面臨巨大的挑戰。

臺灣應如何強化自身的國際地位與安全防衛

面對中國不斷宣揚的「一中原則」與不實的兩岸交流數據，臺灣必須加強國際聯繫與安全防衛，維護自己的主權與安全；首先，臺灣應積極參與國際組織，增強自身的國際能見度，讓世界看到臺灣作為民主、獨立國家的真實面貌；其次，臺灣需要提升邊境安全防衛，防範可能的偷渡潮或更大規模的非法入境問題；最後，臺灣應加強國內的媒體宣傳，讓民眾了解中國內部的真實狀況，對抗來自中國的洗腦宣傳，並讓更多人意識到臺灣民主、自由的珍貴，透過這些舉措，臺灣可以有效抵禦中國虛假的宣傳攻勢，鞏固自身的國際地位。

（作者為研究生

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