自由開講》習近平自吹「人民代表大會制度」：經濟崩盤下的自信幻象？

◎茜茜

隨著中國經濟持續下滑，國內天災人禍頻傳，習近平政權選擇在困境中強化「一黨專政」的合法性，中國共產黨在「全國人民代表大會成立70週年」的慶祝活動中，習近平發表了強調「人民代表大會制度」的重要講話，試圖將該制度描繪為中國政治制度中的偉大創造，並宣稱這種制度保障了中國的穩定與發展。

在中國人大70週年慶祝活動中，習近平發表強調「人民代表大會制度」的重要講話 。（歐新社資料照）

然而，習近平的言論與中國當前面臨的嚴峻經濟和社會挑戰形成了鮮明對比，這種吹噓背後隱藏著鞏固政權的意圖，也顯示出中共在面對內部危機時，依舊以強化黨的領導來應對挑戰，臺灣在觀察中國政權這種做法的同時，應思考如何從中借鑒，鞏固民主制度，並避免陷入類似的權力集中與政策迷失。

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習近平吹噓背後的意圖：掩蓋危機與權力集中

習近平在此次發表的講話中，吹噓人民代表大會制度是中國共產黨領導下的「偉大創造」，並將這一制度與中國的經濟發展和社會穩定聯繫在一起，然這種自我吹捧背後隱含著深刻的政治意圖；隨著中國經濟增長放緩、外資撤離以及天災人禍頻繁，習近平試圖以「制度自信」來掩蓋內部的經濟困局，轉移民眾對政府無力解決經濟與社會問題的不滿；此外，這種強調黨的領導與人民當家作主的說辭，也顯示出中共在面對內外挑戰時，依舊試圖通過強化權力集中，確保黨的統治穩定。

經濟與政治的脫節：制度的兩面性

習近平在講話中將人民代表大會制度描述為保障中國長治久安的基石，並宣稱該制度推動了中國的「兩大奇蹟」——經濟快速發展和社會穩定，然這種論述忽視了中國當前面臨的經濟與政治脫節問題；中國經濟在近期經歷了多重挑戰，包括房地產市場崩盤、地方債務危機，以及外商投資下降，這些問題的根源在於中共一黨專政下的政策失誤和治理不善，習近平吹噓的人民代表大會制度，實際上無法有效應對當前的經濟挑戰，反而成為鞏固權力、掩飾問題的工具；對於臺灣來說，應從中看到經濟政策與政治制度的互動關係，警惕權力過度集中對經濟發展的負面影響。

臺灣的借鑒與警惕：鞏固民主制度的重要性

臺灣應從中共的高壓統治中汲取教訓，避免陷入過度依賴權力集中來解決問題的陷阱，臺灣的民主制度為民眾提供了多元的聲音與選擇，這與中國的「人民代表大會制度」形成鮮明對比；習近平所強調的「制度自信」更多是維護黨的統治，而非真正實現人民的自主決策，臺灣應持續鞏固其民主制度，確保政府的決策透明、負責任，並讓民眾的意見能夠被充分反映，避免陷入政策失靈或治理不善的困境，臺灣應從中共的經驗中警惕，強化法治與民主制度，確保在面對內外挑戰時，能夠依賴多元的政策工具與民意支持來應對。

未來挑戰與機遇：在兩岸局勢中的應對之道

隨著兩岸局勢的不斷變化，臺灣必須保持高度警惕，防範來自中國的政治和經濟壓力；同時，臺灣也應看到，中共內部的政治與經濟問題正在逐漸暴露，這為臺灣創造了更多的國際空間與機會，臺灣應繼續強化與國際社會的合作，鞏固自身在印太區域中的地位，並尋求更多元的經濟發展路徑，以減少對單一市場的依賴，面對中共的高壓統治和內部困境，臺灣應保持堅定的民主價值觀，並靈活應對兩岸關係的挑戰與變化。

（作者為研究生）



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