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自由開講》美國的承諾：台灣安全與印太和平的堅實保障

2024/09/15 08:30

◎維尼熊

在2024台北安全對話中，前美國駐聯合國大使克拉夫特強調台灣與中國在政治制度上的差異，台灣作為民主國家，經歷三次政黨輪替，展現出自由選舉與政黨競爭的成熟體制，反觀中國，領導人是由少數精英決定，缺乏自由的政黨競爭。中共的極權統治模式不僅壓制國內自由，還試圖向國際輸出威權主義，這與台灣致力於推動民主和自由的價值形成對比，台灣已成為「世界與中國的燈塔」，向國際社會證明，民主制度在華人社會中同樣行得通。

蕭美琴副總統9月13日接見來台參加2024台北安全對話的前美國駐聯合國常任代表凱莉．克拉夫特。（總統府提供）蕭美琴副總統9月13日接見來台參加2024台北安全對話的前美國駐聯合國常任代表凱莉．克拉夫特。（總統府提供）

台灣在中共威脅下的處境

台灣的地理位置使得補給困難，面對來自中國的威脅，台灣的防衛負擔非常沉重。這種威脅不僅限於傳統的軍事侵略，還包括網路攻擊、經濟脅迫及認知戰等非傳統手段。台灣必須正視這些挑戰，加強自我防衛能力，確保自身能有效應對中共威脅。

國際社會對台灣的支持與期待

國際社會多數認為台灣在面對中共威脅時，應強化自我防衛能力，許多國家，特別是美國的盟友，已經加強國防投入。波蘭在面對俄羅斯入侵烏克蘭的威脅下，將國防預算提高至佔GDP的5%；日本的國防預算增加50%，成為世界上國防投資最高的國家；澳洲則向美英購買核動力潛艦，強化自身防衛。這些國家的例子表明，國際社會期望台灣同樣能提升國防投入，善盡防衛義務，以更強大的姿態應對來自中共的壓力。

如何有效嚇阻中共威脅

台灣當務之急應增強國防力量，建立足夠的嚇阻能力。台灣應採購更多精準武器、防空系統、情監偵無人載具、智慧水雷等先進裝備，並持續推動後備部隊改革，提升網路作戰及防禦能力。此外，戰略能源與物資的儲備也需加強，確保在危機時期擁有足夠的資源應對中共的威脅。這些措施在強化自身能力的同時，也能向中國傳遞台灣堅決捍衛自身主權的訊號，有效遏制中共的擴張野心。

美國的角色與維護區域和平的承諾

隨著中共在印太地區的軍事擴張，美國也逐步加強與盟友的軍事合作，如與日本、韓國及澳洲等國的防衛協定，不僅是捍衛台灣的安全，也是為了確保整個印太地區不被中共所掌控。美國在維護台海及區域和平的角色至關重要。

（作者為評論員）

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