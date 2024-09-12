自由開講》都什麼年代了還「禁書」！思想箝制？中共官場「雙開」風波！

◎張亞柔

中共江西省紀委監委9日晚間通報，江西省金融控股集團有限公司前黨委副書記嚴重違紀違法被開除黨籍及公職，在其諸多罪狀中還包括「私自攜帶反動書籍入境並閱讀」，顯見中共當局對於思想的管控已深入官場。

根據《中國共產黨紀律處分條例》的規定，禁書是指違背宣揚資產階級自由化、批評中共領導、質疑黨的改革開放政策的書籍、文章或音像製品等中共四項基本原則，具體包括宣揚民主自由思想、推崇西方價值觀、批判黨的歷史或領導層決策的內容。這些資料被中共認為具有「嚴重政治問題」，可能削弱黨的意識形態控制。

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中國江西省金融控股集團有限公司前中共黨委副書記、副董事長、總經理甘成久遭「雙開」，官方通報稱他「私自攜帶反動書籍入境並閱看」。（圖擷自微博）

為何中共不讓官員帶禁書入境？

中共禁止官員攜帶禁書入境，反映出其對內部意識形態的嚴格管控。中共要求黨員幹部在政治上與黨保持一致，避免接觸可能引發反思或批判中共政策的思想書籍。對中共當局而言，接觸此類書籍可能使官員對現行體制產生不滿，甚至質疑黨的合法性，進而威脅中共的統治。因此，中共對於任何涉及異見思想的書籍，進行嚴密管控，特別是高官，已成為中共維穩的重要手段。

中國在害怕什麼？

禁書往往包含自由主義、民主理念，或揭露歷史真相，可能顛覆中共多年以來塑造的意識形態框架。官員作為掌握權力和影響力的群體，一旦對黨的方針產生質疑，可能會導致內部裂痕，甚至影響國家治理結構。因此，中共透過打壓禁書，避免官員接觸不同的思想觀點，以維持意識形態的統一和政權的穩固。

帶禁書入境的懲罰是什麼？

根據中共紀律，官員若被發現私自攜帶禁書入境，通常會面臨黨內嚴重處分，包括開除黨籍、開除公職，甚至可能涉及刑事追責。對中共而言，攜帶禁書不僅是個人行為，還被視為「政治態度不端正」的表現，意味該官員未能堅持黨的政治路線，與黨中央的統一立場發生分歧。

中共當局禁止官員攜帶禁書入境，明顯違反人民的自由意志，顯示出其對思想的嚴密控制，並試圖讓所有黨員在意識形態上與黨保持一致。然而，思想的封鎖也阻礙社會的多元化發展，造成嚴重的思想壓抑。

國際社會的看法

國際社會譴責中共控制思想的行為，認為此做法不僅侵犯人權，更不利於中國的長期發展與國際合作。許多國際組織和政府強調，思想自由是人類基本權利，中國應該停止對公民，尤其是官員的思想控制。

結論

中共對於禁書的管控，顯示對內部思想一致性及政權穩固的高度重視。但打壓不同意見和自由思想的行為，引發境內民眾的反感和國際社會的批評。在全球化和信息流通快速發展的今天，高壓手段箝制思想能否持續有效，是值得深思的問題。一言以蔽之，學而不思則罔，思而不學則殆。

（作者為自由業）



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