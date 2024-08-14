自由開講》弱弱相殘何時了，行政高層要協調

◎鄭安住

近日各界為了語言名稱紛擾不斷，與之前不同部會推動《國家語言發展法》，兩相比較，之前同心協力，如今卻劍拔弩張，深切期盼行政院高層能早日出面協調。

法令位階高於行政命令，依照《客家基本法》所使用之名稱為「客語」；《原住民族語言發展法》所使用之名稱為「原住民族語言」，自然不是行政命令之「臺灣客語」、「臺灣原住民族語」。至於另外一種語言，根據黃宣範（1993:20-21）所調查的統計中，其四大族群各佔臺灣總人口之比例值，閩南人約佔73.3%、外省約佔13%、客家人約佔12%，而原住民則佔1.7%。就是因為人口比例的差異，在日治時期為了能跟大多數人有效溝通，導致日本政府出版之《臺語類編》（1903）、《銀行台語會話》（1926），就是用「臺語」、「台語」這些詞，而這些出版品就沒有包含客語、原住民族語言。

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為何會有「臺語」、「台語」這兩種不同的寫法呢?其實在《說文解字》中，「臺」（音ㄊㄞˊ）解釋為「觀四方而高者」；「台」（音一ˊ）則是喜悅的意思，《史記》中也有提到「唐堯遜位，虞舜不台。」一直到了唐、宋時期，《廣韻》、《集韻》等字韻書當中，「台」同時可唸為ㄊㄞˊ，因此「臺」和「台」二字就產生了同音關係，所以就有「臺語」、「台語」兩種寫法。

連勝文之曾祖父連橫於1929年11月24日在《臺灣民報》發表《臺語整理之頭緒》提到：「余臺灣人也，能操臺灣之語，而不能書臺灣之字，且不能明臺語之義，余深自愧！」一個禮拜後再撰《臺語整理之責任》也提及：「今之學童，七歲受書，天真未漓，咿唔初誦，而鄉校已禁其臺語矣。」可見「臺語」這種說法在日治時期已廣泛使用。

國民政府來臺以後，為了有效統治，出版之官方教材《實用台語會話》（林紹賢，1950年）、《台語會話》（陳璉環，1950年）、《實用台語會話》（徐輝浩，1952年）、《注音臺語會話》（陳璉環，1958），其中這一本《注音臺語會話》的封面更有蔣萬安的曾祖父蔣中正題字，因此絕不能將「台語」一詞硬說是某人當總統後的政治作為。

《注音臺語會話》，是由國防部總政治部（今國防部政治作戰局）於民國47年10月印發。（圖片來源：國家文化記憶庫官網）

本土語文正面臨傳承危機，為了早日讓此一戰火平歇，共同為瀕危語言復振而努力，千萬不要再弱弱相殘下去，請大家共同努力，不要再繼續對立。

（作者為國中退休教師）

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