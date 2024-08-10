自由開講》Hello Taiwan參與2024巴黎奧運Sports for Peace晚宴：推動台灣文化與運動的國際交流

◎Hello Taiwan

在2024年巴黎奧運期間，Hello Taiwan受邀參加了一場極具意義的活動——Sports for Peace晚宴。這場活動旨在推廣奧林匹克價值觀，促進體育界的公平競賽、包容性以及和平與自由的理想，促進社會和平與人道主義方面的積極作用，並致力於消除體育界的偏見和歧視。

左為法國奧林匹克委員會主席戴維·拉帕蒂恩（David Lappartient）。（圖：Hello Taiwan提供）

Sports for Peace首次推出是在2009年國際田徑聯合會（IAAF）世界田徑錦標賽上。它的創建是為了讓全球的運動員有機會支持體育運動的內在價值觀，例如公平、公正、寬容與和平。

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該倡議得到了傳奇人物的支持，如埃德溫·摩西（Dr. Edwin Moses）和塞爾蓋·布勃卡（Sergej Bubka），並且有著名的支持者，如尼爾森·曼德拉（Nelson Mandela），他在2010年FIFA世界盃期間支持和平運動中的兒童教育。2012年，該倡議在倫敦奧運會上向穆罕默德·阿里（Muhammad Ali）致敬，慶祝他對人類和體育的核心價值觀和貢獻。

Sports for Peace晚宴的核心宗旨是強調體育的社會價值，表彰在社會問題上有顯著慈善貢獻的體育人士。此次活動不僅是國際田聯評選為20世紀最偉大的田徑運動員卡爾·路易斯（Carl Lewis）和美國游泳傳奇人物擁有23面奧運金牌的麥可·菲爾普斯（Michael Phelps）的榮耀時刻，也特別表彰了國際奧委會難民奧運隊（IOC Refugee Olympic Team）。

活動當天，眾多體育明星和奧委會高層齊聚巴黎紅毯。參與者包括法國奧林匹克委員會主席戴維·拉帕蒂恩（David Lappartient）、蒙特利爾奧運會的體操女王娜迪亞·科馬內奇（Nadia Comăneci）、美國跳水傳奇格雷格·盧加尼斯（Greg Louganis）、世界跳遠紀錄保持者邁克·鮑威爾（Michael （"Mike"） Anthony Powell）、美國男子競技體操金牌巴特·康納（Bart Conner）和澳大利亞游泳名將伊恩·索普（Ian Thorpe）等。美國影后莎朗·史東（Sharon Stone）也親臨現場，為活動增色不少。

Hello Taiwan因長期推動台灣文化及運動，也榮幸受邀參與此場有意義的盛宴並主動邀請台灣外交部相關人員及台灣奧運選手參與，可惜因比賽時間衝突皆無法出席，但Hello Taiwan的代表仍積極與各國體育界代表交流，進一步推動台灣在國際體育界的影響力。

此外，值得一提的是，當晚的晚宴有約20位國際奧委會成員出席。Hello Taiwan與來自羅馬尼亞、蒙古、奧地利、巴拉圭、法國、巴布亞新幾內亞、德國等多國的成員進行了交流並特別討論了在比賽中使用「中華台北」名稱的問題，這顯示出各國對於台灣在國際體壇身份認同的重視。

活動中表彰了來自烏克蘭、羅馬尼亞、巴勒斯坦、阿富汗等地的選手，彰顯了體育的全球影響力。特別嘉賓卡爾·路易斯和麥可·菲爾普斯因其在體育領域的卓越成就和慈善貢獻而受到表揚。Hello Taiwan的座位就被特別安排在羅馬尼亞雙人獨木舟金牌得主CORNEA及ENACHE的旁邊。

活動強調體育在Sports for Peace作為一個平台，旨在讓運動員們聚集在一起，推廣公平競賽、包容性以及奧林匹克和平與自由的理想。該組織希望通過這樣的活動，讓更多的人了解體育的社會價值，並鼓勵更多的體育人士參與慈善事業。

同時，Hello Taiwan也向在場的貴賓介紹了他們所贊助的紀錄片《奧運傳奇：楊傳廣與強森》。在場的邁克·鮑威爾表示，強森是他們從小的偶像，許多運動員也都受到其啟發，興奮的表示會協助推廣此紀錄片，讓更多人看到台美的情誼。

這部紀錄片講述了兩位傳奇運動員如何超越時代界限的故事。在1960年羅馬奧運會上，兩位十項全能運動員楊傳廣與拉夫·強森（Ralph Johnson）上演了一場史詩般的對決。楊傳廣是台灣的運動員，擁有南島民族的血統；拉夫·強森則是第一位在奧運會上擔任美國國旗手的非裔美國人。儘管賽場上競爭激烈，但楊傳廣與強森在場外是終生的朋友，他們都在UCLA接受教練達基·德雷克（Ducky Drake ）的指導，在訓練中互相支持，體現了體育精神和友情。作為各自國家的少數民族，他們也都體驗到了種族政治的影響。此紀錄片目前可在Taiwan Plus及YouTube免費觀看。

此活動也受到歐美AP News、華盛頓郵報、Euro News與ABC News包含在內的各家主流媒體報導，Hello Taiwan的積極參與，彰顯了其在推廣台灣文化和運動方面的努力和貢獻。未來也將繼續推動台灣與世界的體育交流，讓更多人認識並支持台灣。

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