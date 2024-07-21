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自由開講》女權鬥士兼俠女影后鄭佩佩：女性不是生子工具！

2024/07/21 12:30

◎張天泰

一代武俠影后鄭佩佩為香港元老女性武打演員，走紅於台灣演藝圈，有「俠女」之稱，其影視生涯跨越60載；鄭佩佩除了在事業上努力不懈，也是一位平易近人、善良、愛助人且有耐性的好媽媽，而鄭佩佩於美國時間7月17日離世，華人社會此深感痛心及婉惜。

而鄭佩佩過去曾在《唐伯虎點秋香》飾演華夫人，和《臥虎臧龍》中的碧眼狐狸，更憑藉此角色獲香港電影金像獎最佳女配角，而當年更是公認的「武俠影后」。鄭佩佩也是女性不是生子機器的女性主義行動者，鄭曾提及婚後曾懷孕8次，卻也流產了4次，事後她回想起來就透露：「我當時對生育有一種不正確的想法，覺得丈夫是單傳，我既然做他的太太，我就有這個義務，要把自己的肚子借給他生孩子。」最遺憾的是丈夫不曾真正的了解自己，「我覺得不是恨，是痛，痛是怎麼可能全世界的人都懂我而他不懂？」，後來鄭佩佩41歲時主動離婚。

一代武俠影后鄭佩佩（左）近日驚傳過世，享壽78歲。右圖為其在周星馳電影《唐伯虎點秋香》飾演「華夫人」一角。（報社合成／資料照、翻攝自微博）

筆者曾在中國大學擔任大學老師，當時發現一位女性老師蹇教授，他長得很像俠女鄭佩佩，行事也有俠女之風，蹇教授是我在中國認識到最有正義感的女老師，他也是一個媽媽，有一個小女兒，同屬性的人可以心靈相通，他是學習社會學背景的，也曾和他交換社會學書籍，認真做學問，以行動關注中國偏鄉教師／鄉村教師的發展，他總是以很素樸的方式出現，綁著馬尾，穿著同一色系的服裝，有關愛學生的教育愛，我曾和蹇教授同場指導師範學院小教師培生的試教，其實那是學生私下邀請，大部分老師都會選擇忙自己的事，但蹇老師出現了，原本我投入三年栽培中國偏鄉大學弱勢孩子上名校，透過教育進行社會流動的博士考試群，也當面邀請蹇老師接棒，他曾提到夜夢中在月光照映下，自己是帶著白刀行俠仗義的大學教師，中國學界強調年數，有時會形成年老的老師活在自己的小世界，單向的認為自己的權力大，可壓迫其他教育人員，一言以蔽之，是令人痛恨的倚老賣老，但蹇老師勇敢的公然對抗資深老師，點出資深老師不知節制，在留言版胡鬧嗆聲，說我和你博士論文指導老師是同輩。而蹇老師曾當面和我提到在中國教育有些事是無能為力的，當時我想回答的是其實無能為力的地方，是在於中共用極權政治暴力控制一切的結構性問題，包含教育發展，如果蹇老師在民主世界發展，也會成為終身為弱勢者的教育正義、性別平權而奮鬥的女老師。

看到俠女鄭佩佩就讓我想起蹇教授，最後謹以此文紀念「永遠的華夫人」！

（作者為教育博士、政治工作者）

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