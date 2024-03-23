晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》公正稅務：為民眾伸張正義

2024/03/23 17:59

林蔓諦

近期，立法委員黃國昌在財政委員會的質詢中揭露了稅務系統的重大缺陷。國家足球隊的球員們未曾收到應有的報酬，卻在扣繳憑單上發現了虛假收入，這不僅是對他們的不公，也暴露了稅務系統的漏洞。

足球國腳的情況並非個案，許多民眾也曾遭遇類似的不公待遇，像是中壢的林媽媽於民國65年收到和自己同名同姓的地價稅單，雖已向國稅局解釋並非同一個人，稅單還是年年寄到家裡，30年間稅金從100多元增加到29萬，林媽媽於民國85年往生，民國90年居然還接到法院的強制執行！全家人因此飽受精神折磨。

稅單一旦開出，無論是否合理，都難以撤銷。即使有救濟途徑和行政法院的存在，大多數案件最終仍然對國稅局有利。（本報資料照）

稅單一旦開出，無論是否合理，都難以撤銷。即使有救濟途徑和行政法院的存在，大多數案件最終仍然對國稅局有利，而當事人往往得不到公正的審理，財政部有責任依法徹查這些弊案，為當事人恢復名譽並給予公理正義。這將防止未來的稅務官員濫用權力，隨意開出稅單或徵收不當稅款。

「君子愛財，取之有道」，國庫的財富也應該通過正當的途徑獲得。而立法委員更必須認真監督，確保官員們不再相互包庇。只有透過徹底的調查和公正的審理，才能真正為民眾伸張正義。同時，我們也呼籲民眾發揮影響力，敦促立法者成為民眾的聲音，確保每一個案件都得到公正的處理。

（退休公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書