自由開講》公正稅務：為民眾伸張正義

林蔓諦

近期，立法委員黃國昌在財政委員會的質詢中揭露了稅務系統的重大缺陷。國家足球隊的球員們未曾收到應有的報酬，卻在扣繳憑單上發現了虛假收入，這不僅是對他們的不公，也暴露了稅務系統的漏洞。

足球國腳的情況並非個案，許多民眾也曾遭遇類似的不公待遇，像是中壢的林媽媽於民國65年收到和自己同名同姓的地價稅單，雖已向國稅局解釋並非同一個人，稅單還是年年寄到家裡，30年間稅金從100多元增加到29萬，林媽媽於民國85年往生，民國90年居然還接到法院的強制執行！全家人因此飽受精神折磨。

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稅單一旦開出，無論是否合理，都難以撤銷。即使有救濟途徑和行政法院的存在，大多數案件最終仍然對國稅局有利。（本報資料照）

稅單一旦開出，無論是否合理，都難以撤銷。即使有救濟途徑和行政法院的存在，大多數案件最終仍然對國稅局有利，而當事人往往得不到公正的審理，財政部有責任依法徹查這些弊案，為當事人恢復名譽並給予公理正義。這將防止未來的稅務官員濫用權力，隨意開出稅單或徵收不當稅款。

「君子愛財，取之有道」，國庫的財富也應該通過正當的途徑獲得。而立法委員更必須認真監督，確保官員們不再相互包庇。只有透過徹底的調查和公正的審理，才能真正為民眾伸張正義。同時，我們也呼籲民眾發揮影響力，敦促立法者成為民眾的聲音，確保每一個案件都得到公正的處理。

（退休公務員）

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