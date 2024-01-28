自由開講》其實不用等「台大附中」成立 竹縣「這樣做」就可以解燃眉之急！

◎李青峯

新竹縣竹北市由於年輕就業人口不斷遷入，學生就學問題已從早幾年的國中國小不敷使用演變成高中學校嚴重不足。

縣府前一陣子努力地爭取中央補助及籌措地方資源來擴編六家高中與改制文興國中成完全中學，然尚有不足，所以頗多在地人士希望能在竹北台大用地成立全新的「台大附中」。個人以為不需如此，因為智慧園區尚有一塊與勝利國中相鄰的用地，原本規劃興建展覽館，建議縣府應趕緊變更地目為學校用地，將之改為勝利完全中學高中部，如此可共用目前勝利國中已有的操場等體育設施，而在這塊空地蓋更多教室以解燃眉之急。

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圖為新竹縣竹北市勝利國中。（資料照）

另外，智慧園區還在興建中的緯創大樓，基地十分龐大，高度不斷增加，若照圖完工，將成巨大的建築怪獸，並讓緊鄰的勝利國中師生以後需仰頭75度以上才能看到天空，倍感空間壓力。希望縣府好好檢視並嚴格規勸還想在智慧園區興建「超高地標」辦公大樓的廠家， 一定要以新竹市好市多附近一眼望去一大片醜陋的水泥高牆為誡，莫讓智慧園區成為竹北最難看的地標。相較於巨大的緯創大樓，旁邊的普生大樓顯得溫和且更具智慧。

竹北台大用地是僅存的竹北之肺，希望縣府或台大能朝森林公園的形式來規劃與利用，千萬別把它破壞光了，因為一個堆滿水泥建築的城市是難有活力的！

（半導體業）

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