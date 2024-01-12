自由開講》我台灣人，我驕傲

鄭秀玲

經過過去七年多來蔡政府和國人的共同努力，台灣在經濟表現、地理位置的戰略價值、健康照護和旅遊景點等方面，已經成為全球不可或缺的資產和表率，值得國人同感驕傲。這也是全球媒體高度關注這次大選結果的主因，CNN更強調這場選舉的影響力足以改變世界。全球民主先進國家領袖近期更紛紛呼籲台海和平穩定重要性。吾人簡述如下：

（一） 我國半導體產業的發展，關乎全球311兆元高科技產業的走向：

請繼續往下閱讀...

我國有全球罕見的完整半導體產業鏈，是政府、業者以及民眾數十年來共同努力的成果。透過全台數千家上下游廠商間群策群力的垂直專業分工，像一家有彈性的整合元件製造商（ＩＤＭ）。聯發科等上游ＩＣ設計業產值居全球第二，僅次於美國；台積電等中下游晶圓代工與日月光等封測業，皆為世界第一。近年來已經打敗三星和Intel等IDM大廠，取得美國蘋果公司的訂單。過去我業者默默地賺錢，疫情帶來的供應鏈斷鏈，美國財政部長才驚呼全球先進晶片幾乎都來自台灣;德國政府更致電王美花部長，為賓士等汽車廠的晶片供應請命。美國和日本政府進而祭出鉅額補助款，鼓勵台積電去設廠。

全球民主國家非常擔憂萬一這次選出的總統及立委們不能守護台灣國家安全和半導體產業。美國彭博社估計一旦我國頂尖且完整的上下游半導體產業鏈被中國控制，將對全球高科技等相關產業（包括手機、筆電、汽車、國防武器和AI硬體等）所需的先進晶片和資通訊產品等造成嚴重損失，高達新台幣311兆元。

（二） 台灣是全球AI硬體技術最強的重鎮

隨著生成式 AI 熱潮爆發，帶動全球來自大型語言模型（LLM）的雲端訓練戰場及中小語言模型的 AI 晶片和伺服器等產品的強勁進需求。由近日美國輝達（NVIDIA）股價連續創新高，可知其設計的AI晶片主導全球市場的重要性。另一家同業超微公司的表現也相當亮眼。而這兩家公司的創辦人黃仁勳和執行長蘇姿丰多次親訪台積電，確保其AI晶片製造產能無虞。此外，依據資策會產業情報研究所資料顯示，我國AI 伺服器的生產組裝代工占比高達 全球9 成。台灣已經是全球AI硬體製造的重鎮，在AI新時代的經濟關鍵地位不可言喻。

（三） 全球先進半導體設備商和材料廠以行動加碼投資台灣

台積電董事長劉德音曾說，美國與中國都不能沒有台積電，台灣半導體產業在世界地緣政治緊張中有穩定作用。因此，台積電繼續將先進製程幾乎全數集中在台灣設廠，更號召先進半導體設備商和材料廠，包括默克集團、美商科林研發、英特格、艾司摩爾、日立先端科技等擴大在台投資；美商應材及東京威力科創，也在台成立先進製程設備訓練中心，要將台灣打造為全球半導體最先進的產業聚落。我國經濟將繼續繁榮發展，且仍是全球民主國家不可或缺的合作夥伴。

（三） 台灣地理戰略位置的重要性

全球海運巨頭馬士基執行長指出，台灣海峽是全球最忙碌的航線之一，有全球五十％貨櫃運輸經過。日本所需要石油與天然氣有七成需經過台灣海峽運送；同時也是日韓兩國透過海運將貨物運送至歐洲的重要通道。因此，維護台海和平穩定是全世界所有民主夥伴共同關注的議題，國人也要一起守護。

（四） 貿易多元化和產業升級，我國人均所得終於贏過韓國

十年前馬英九總統不斷威脅國人，若我國不速和中國簽兩岸服貿協議，我經濟將萬劫不復且將落後韓國甚多。韓國和他國簽署了四十二個FTA協議，在二○一四年和中國簽定貿易協議。很諷刺的是今年初南韓公布二○二二年人均GDP台灣為三萬二八一一美元已超越南韓的三萬二二三七美元，此為二○○三年來首見。韓國貿協更發現中國已成為韓國最大的貿易逆差國，創下韓國對中貿易一九九二年以來首度逆差。台灣經濟表現亮眼主因在於致力產業升級及貿易多元化，而韓國則因經濟過度依賴中國而嚐惡果。可見馬英九當年倡議完全錯誤！

近年來， 除了美國州長和國會議員絡繹不絕來訪外，日本、加拿大、比利時、英國、斯洛伐克、捷克、奧地利和愛沙尼亞等國會議員亦爭相來台，尋求合作。由上可知，對比過去馬政府將台灣經濟完全鎖進一中市場，只有中國大陸各省省長率團訪台的光景，我國貿易結構更多元化。國人和民主法治國家做生意和交流更有保障和安全了！



經過過去七年多來蔡政府和國人的共同努力，台灣在經濟表現、地理位置的戰略價值、健康照護和旅遊景點等方面，已經成為全球不可或缺的資產和表率，值得國人同感驕傲。（資料照）

（五） 我國醫療環境舉世稱羨，全球醫療照護指數連續八年居首

NUMBEO根據使用者調查滿意程度，包括「醫療人員的技術與能力」、「完成檢查與報告的速度」、「醫療設備軟硬體的優劣」、「報告的準確性與完整度」、「工作人員友善禮貌的程度」、「排隊與等待的時間」和「醫療所在地點的易達程度」等7項指標，對全球共4119個城市進行評比後，發布全球醫療照護指數。前20名有14個是歐洲國家，台灣以85.9分連續第8年居首，另外在醫療支出指數方面，我國也遙遙領先。我們除了感謝醫護人員的辛苦外，更希望未來新總統和立委們能編列預算，更加照顧他們，減輕工作負擔和提高薪資給付外，更冀望他們能拒絕兩岸服貿協議，防止中國人大舉來台工作，影響到我國年輕人的工作機會、薪資及國人健保資源的使用。

（六）我國旅遊活動正受全球遊客青睞中

美國CNN日前公布「2024年全球最值得造訪24城市」名單，台南成為台灣唯一入榜城市。Klook近日公布全球2024年4大重要活動盛事中，除了有將在日本大阪環球影城重磅回歸的《鬼滅之刃》主題設施、台灣2024台南燈會、法國巴黎奧運和新加坡F1世界一級方程式賽車比賽外，還包括我國2024台南燈會，提醒遊客預先規劃。此外，國際線上旅遊平台Skyscanner和Expedia最新統計分別顯示，法國遊客去年搜尋增幅最高城市台北名列第5；台灣搜尋漲幅高達2786%榮登榜首，法媒稱「爆炸性」增加。因此，我國旅遊業未來前景看好，無須走回過去完全仰賴陸客的老路。

總之， 以上六項值得國人以身為台灣人而感到驕傲。國內政治人物們不懂經濟學的居多，更以製造仇恨獲取政治利益為目的，因此長期以來頻頻看衰台灣，令人不齒。期盼國人這次以選票守護台灣，向世人證明我們知道感恩和惜福，也願意持續走向世界，和更多民主國家的夥伴們一起為更好的明天努力。

（作者是台大經濟系兼任教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法