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自由開講》《在路上》陽光燦爛，讓大眾看到正向希望的選戰

2024/01/04 15:38

楊豐榮

民進黨總統候選人賴清德近日上傳了一支競選CF，截至1月4日下午YT上已有145萬觀看次數，在蔡英文的IG也有將近4萬次分享、400萬觀看次數。這支影片是本次選舉中成功推廣且好評如潮的少數廣告之一，呈現相當正向的形象。

整部影片以開車隱喻執政，賴清德曾擔任總統蔡英文四年的副總統，現在則代表民進黨競選中華民國2024年總統。影片主要討論「交棒」，用路口隱喻國際局勢中需要面對的困難和挑戰。一開始由蔡英文駕車，後半段則是由賴清德駕車，蕭美琴坐在副駕駛座上，象徵賴清德將繼續走向與蔡英文相同的國家方向。

2024年選情相對冷淡，選民對這次大選並不熱衷。一來是民進黨執政八年累積了一些包袱，導致部分選民投票意願較低。再者，這次大選是三角督局面，各方勢均力敵，使得選情存在著眾多變數。

《在路上》這支影片是本次選舉中成功推廣且好評如潮的少數廣告之一，呈現相當正向的形象。（翻攝自賴清德YT）

然而，自影片上傳以來，許多過去支持蔡英文但尚未選擇支持賴清德的人，因為這部影片感受到了選舉溫度，並且因支持蔡英文的關係而分享了這部影片，進而開始思考接棒、傳承的重要性。這部影片在很大程度上點燃了選民的熱情。

賴清德在上傳這部影片前，各政黨整體廣告氛圍皆以負面或鞏固既有支持者的方式為主。不論是中國國民黨還是台灣民眾黨，它們的廣告多數是以批判民進黨為主，而非提供選民一個正向樂觀或是帶來感動的視角。而這部影片在距離選舉不到十天的時候上傳，迎來了一股強大的聲量，網路上也出現了許多二創的照片，使得討論是一波接著一波而來，而非曇花一現。

在選舉過程中看到一支正向的影片實屬不易，這部影片的出現帶來了許多正向討論，而在選舉後期，給予人民正向信念是非常重要的。選舉只是一時的，如果在選舉過程中，過度撕裂台灣社會，也會讓人懷疑，在選後要如何團結台灣人民。而《在路上》在這個時刻推出，讓大家看到未來團結台灣人民的可能性。

2020年，蔡英文以817萬票當選連任。今年，賴清德是否能夠依靠這部影片拉攏更多「英粉」來支持他呢？這將在1月13日當天揭曉。

（作者為室內設計師和YouTuber）

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