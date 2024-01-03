自由開講》將珍愛土地的台灣女兒送進國會

◎陳建志

選戰僅剩倒數十天，這次大選每一位選民可投三張票，分別是總統，區域立委，以及政黨票。參與選戰的各政黨不論是為了世代更替，為了政黨版圖，或是為了家族勢力的延續，在許多選區皆推出了不少首次參與競逐國會席次的新面孔。其中在彰化第三選區，代表民主進步黨挑戰現任立委謝衣鳳的吳音寧，因為先前曾受推薦擔任台北市農產運銷公司總經理，在任期間卻屢遭假訊息、造謠的惡意攻擊，以及被時任台北市市長柯文哲在北農休市三日事件刻意將責任嫁禍於她，使得她此次的參選超越地方話題而受到全國性的矚目。

圖為代表民進黨挑戰現任藍營立委謝衣鳳的吳音寧（中）。（資料照）

吳音寧的競爭對手謝衣鳳，是典型中國國民黨在地方勢力的政三代接班人，謝家的勢力龐大，謝衣鳳的祖父謝言信早從民國88年即代表中國國民黨擔任立委，並曾因涉及台中外埔垃圾場工程圍標案遭起訴，謝衣鳳的爸爸謝新隆在彰化擁有提供寬頻有線電視系統的「三大有線電視公司」，媽媽則是過去被形容為「立院活動銀行」的中國國民黨前立委鄭汝芬，弟弟則是現任的彰化縣議會議長謝典林。謝衣鳳在家族的刻意栽培下在民國109年當選立委。換言之，謝家在彰化的現況等於政商兩棲全包。

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我們常說選舉除了選賢與能之外，更是要選出一位能代表多數人利益，並同時能站在公義的立場為社會弱勢者發聲的人。這是一個極其簡單的道理，也應是選民投票的依據。倘若選舉淪為財力與背景的較量，那麼選舉就成了一個讓有權有勢的人得以透過合法程序持續剝削鄉里的漂白過程。由此觀之，吳音寧與謝衣鳳兩位的競爭，有著以下幾點頗為清晰的對比可供彰化第三選區的選民參考:

1. 對土地的長期付出VS對掌握公共財與稀有財來剝削鄉里

前面提到謝家的勢力始於謝衣鳳的祖父謝言信，謝言信在政壇發跡後涉及的爭議除了台中外埔垃圾場工程圍標之外，也包括瓦斯裝載費聯合調漲案。不論是垃圾處理工程和供應桶裝瓦斯，或到了謝家現在所控制的彰化三大有線電視系統，這些都是提供市民生活服務但實質屬於寡占壟斷的生意。選民若持續賦予謝家政治上的權力，那就等於自己默許謝家可以持續透過各種合法手段來從選民身上賺取龐大利益。反觀吳音寧雙親皆為基層教師，自己更是長期關懷農民與與追求土地正義的實踐者。吳音寧曾在彰化縣溪州鄉參與守護農業用水的運動，之後還成立「我愛溪州」團隊，在地方推廣稻米的無毒耕作，並以高於市價的契作方式，向農民以保證價收購稻米來鼓勵無農藥、無化肥的農法，將永續耕作的模式推廣給在地小農，以實際行動實踐農村改造的理想。

圖為國民黨現任彰化縣立委謝衣鳳。（資料照）

2. 民主信念的參與者和實踐者VS長期淪為中國國民黨金權勢力的附庸

吳音寧早從大學時期便積極參加學生運動與社會運動，在九零年代那個社會力風起雲湧的時代，具有本土意識與崇尚自由思潮的大學生除了參與跨校爭民主的學運外，也在各自的校園內努力推動校園民主改革，成立學運社團來召喚學子參與行動，筆者當年忝為吳音寧在東吳大學的學長，猶記得1990年的十月剛成為大學新鮮人的音寧在入學不久後便四處探詢校內哪裡有學運社團可參加？當她發現筆者與幾位同為大四學運成員所成立的社團台文社時，音寧便興高彩烈的跑來社辦要求加入，記得她在入社自我介紹時曾多次提到恨不得自己能早一年出生好能趕上參與當年三月由各大學學運社團所發起的野百合學運。不過音寧雖未趕上野百合學運，但就讀大學後的期間，她可沒有錯過任何一場的學生運動與社會運動，包括反核學生工作隊，廢除刑法100條運動，聲援勞工運動，原住民還我土地運動等等無役不與。在人生最為精華的年紀，音寧透過親自的參與和實踐，確立了她對台灣本土價值與對弱勢者的永恆關懷。反觀啣著金湯匙出身於政治世家的謝衣鳳，不但自家族承繼了龐大的資產，在中選會所公布的立委參選人財產申報表中，銀行存款金額最多的就是謝衣鳳，她擁有13筆不動產包括有違建爭議的豪宅。此外謝家在彰化更擁有4棟相連占地636坪的豪宅群被外界戲稱為「謝家白宮」。謝家的財富累積來自於數十年中國國民黨在地方最擅長的金權政治組合，我們不能責怪第三代謝鳳與生俱來擁有的財富，但彰化真的只能由這樣的一位富家女來代表他們嗎？彰化需要持續淪為中國國民黨金權勢力的附庸嗎？

3. 小蝦米VS列名國民黨不分區第一位的韓國瑜

支持銀行存款僅85萬餘元的吳音寧的另一個重要意義在於，我們可以透過把吳音寧送進國會來對比中國國民黨把韓國瑜列為不分區第一名的荒謬行徑。

吳音寧與韓國瑜都曾擔任過北農的總經理，但兩人在這個職位上的表現南轅北轍，吳音寧在任期間雖不長，但在她去職後社會才漸漸發覺她所做過的諸多努力，包括盡力處理連續休市後的交易爆量問題，將拍賣剩餘的蔬菜捐贈給社福團體的善行，為第一果菜市場改建案的經費嚴格把關，控制菜價變異係數，致力推廣農產品外銷等，而韓國瑜在任職北農期間則有浮濫招募人力，與疑似濫發獎金酬庸等爭議。

你我皆知不分區立委代表的是一個政黨所信仰的價值觀與其政治態度。民進黨列為不分區第一名的是長期推動兒童安全的靖娟基金會執行長林月琴，這象徵民進黨對社會安全與我們下一代子女生活環境的重視。民眾黨的不分區第一名是柯文哲於台北市長任內的副手黃珊珊，這象徵著該黨政治目的與算計凌駕一切的哲學，而中國國民黨最為離譜，竟然將一位過去劣跡斑斑的民粹型政客列為不分區第一名，韓國瑜在他曾擔任3屆立委的期間，18個會期質詢率合計低於兩成，其中有4個會期質詢次數掛蛋，更有長達1年完全沒有質詢的紀錄，此外還在立院發生動手毆打其他國會議員的事件。韓國瑜在選上高雄市長後荒腔走板的行徑更是不知凡幾，他在不願辭職的情況下參選總統失敗，之後再遭高雄市民以高票罷免，中國國民黨把這樣的人選擺在全國不分區的第一位，還嗆聲如果國會過半將推舉韓國瑜擔任立法院院長，擺明了就是要走激化對抗的路線癱瘓未來的國會，十足顯示出該黨對台灣人的蔑視，這也代表中國國民黨的黨格已經蕩然無存。我們呼籲彰化第三選區的選民應該集中選票將同樣曾擔任過北農總經理的吳音寧送入國會，成為韓國瑜的對照組與照妖鏡，如此方能彰顯台灣社會仍有公義與是非的存在。

韓國瑜在他曾擔任3屆立委的期間，18個會期質詢率合計低於兩成，其中有4個會期質詢次數掛蛋，更有長達1年完全沒有質詢的紀錄，此外還在立院發生動手毆打其他國會議員的事件。（資料照）

民主的珍貴在於公民可以透過投票來推動社會變革，選票不僅是公民表達自己觀點的工具，也是間接參與地方治理的媒介，選舉更是一種制衡從政者濫權的機制。國會議員通過選舉產生，意味著他們代表著在地選民的意願和需求。誠摯呼籲彰化第三選區的全體選民能體認到自己在區域立委這張選票的價值與象徵意義，慎思我們要什麼樣的人選代表彰化，並讓真正珍愛土地的台灣女兒進入國會。

（資通訊產業經理人）

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