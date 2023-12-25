自由開講》魏德聖導演：讓《BIG》的善念飛出816病房

李鴻彬

我開始只是抱著好奇的心態去的，沒想到開演大約30分鐘後到電影結束，我臉上的淚水就沒有乾過！最意外的是，活了大半輩子，我第一次經歷「哭中帶笑」！聽魏導說，唐從聖看完之後沉澱了10多分鐘才能開口談他的感想。

「我們第一次試映只開放給自己公司、投資者、贊助商的員工，然後就每週多100場的包場，現在已經超過300場了。」這應該是台灣電影業的紀錄吧！ 「我希望更多人走進電影院來看，真的是想讓大家有更多的勇氣，可以面對這個負能量超標的大環境。」 請繼續往下閱讀...

當然我也有著同樣的期待，讓《BIG》的善念飛出816病房，在這亂世中啟發人世間更多的善舉。

這是在魏導內心塵封20多年的故事

「已經20多年了！當年大愛電視台推出系列短片，講述一些人從谷底翻轉的故事。我接受邀請要採訪一個曾經是癌症病童，現在已經走出陰霾的大學生。到了約定時間，我看到一個漂亮的姑娘，在正午燦爛的陽光中柱著拐杖，笑瞇瞇的走過來。她只有一條腿，有一隻手只剩兩根手指。」 「想像中的癌症病房就是充滿愁苦、看不到希望的地方。我很好奇的問她，治療會不會痛啊？會不會哭啊、鬧啊？她說：『哭鬧只會讓家人更難過而已，並不能改變什麼。倒是看到同病房的人走了反而把我嚇傻了！』我問她有沒有人熬不過那種痛苦而想放棄的？她說：『我在癌症病房進進出出幾次，從來沒有看到一個不想活的孩子。』這句話真的讓我很震撼！」 「多少大人們面對各種不同的壓力而不想活，最後甚至選擇自我了結，但這些弱小的生命，面對生命的來去問題時，卻是無論如何都想活下去，這是多麼強烈的對比啊！自那次訪談之後，我就很想寫這個故事，寫那個每個離別就可能是永別，每次見面都不知道能否再見的生命歷程。」

拍這部戲療癒了自己也療癒了別人

魏德聖導演執導的作品《BIG》。（圖：果子電影 x 米倉影業提供）

「籌拍《台灣三部曲》遇到很大挫折，使我不得不放棄，雖然那些中傷抹黑傷不了我，但想到那些支持我的人，我覺得無法交代啊！那時的我全身充滿了負能量，壓力大到好想自殺！我知道自救的唯一方法就是抽離、做點別的事，做那種可以讓我專注、再次召回熱情的事，這時我想起這個未完成的志願。另一方面《台灣三部曲》也決定要轉成動畫形式，導演的工作份量減輕好多，我比較有時間可以來寫劇本，也讓我聯想到《BIG》中的某些情節表現可以共用動畫的團隊來完成。」 「那時候我每天早上4點起來寫劇本，那是頭腦、環境最乾淨，一天中感覺最舒服的時候。就像當初寫《海角七號》一樣，我邊寫邊哭、邊哭邊笑，後來我發現，寫劇本竟然療癒了我。我後來想，現在大環境不好，疾病啊、戰爭啊、經濟啊等等，大家都不是太好過，如果我可以因為寫劇本而得到療癒，為什麼不把它拍成電影來療癒更多人？」

就這樣，816病房的《BIG》故事上路了。

好劇本需要靈魂人物來演繹

魏德聖導演執導的作品《BIG》。（圖：果子電影 x 米倉影業提供）

看過《BIG》之後，最讓我佩服的是魏導的選角能力，以及用動畫方式來呈現劇中小朋友內心世界的手法，實在是太經典了！尤其是女主角源源那種永不放棄，與病魔奮戰到底的精神，在動畫中表現的淋漓盡致，尤其劇中發至內心的吶喊：我要活著！我要活著！我要活著！讓我都被這股力量激活了，同時也深刻感受到魏導在亂世中不畏艱難、堅持揚善的強大意志。完全呼應了那位受訪癌童所說的話：「我從來沒有看到一個不想活的孩子。」多麼勵志的一句話！

「劇中的每個小孩素質都很好，單純沒有雜質。但找到源源對我來說，真的是挖到寶！當我第一眼看到她的外型及眼睛時，我就說我要她，還沒有經過試鏡喔。」 「太特殊了！是屬於看過就印象深刻的那一種。但我們的工作夥伴接洽時特別跟她提到劇情需要她理光頭，她就拒絕了，第二次再談還是不要，而且還惹得她掉了眼淚。最後只好老身親自出馬，我把劇中後段的故事告訴她，她就一直哭，被故事感動了。然後我跟她說，我們不只是在拍一部電影而已，我們在做一件很有意義的事情，它可以為一些活在逆境的人帶來勇氣、帶來希望，結果當天臨走時她就答應了。」

《BIG》把感動完整傳給看了電影的人

走進816病房故事裡的人，應該能夠從電影中感受到一股關愛，進而讓自身的心靈得到淨化、得到療癒。（圖：果子電影 x 米倉影業提供）

誕生於1828年的偉大小說家、思想家托爾斯泰說，只要能把創作者的感動傳給觀賞者就是藝術。他所提倡的藝術必須是能夠傳遞給人一種仁愛精神，讓人在平凡的生活中能克服困境，無所畏懼。我認為魏導在《BIG》裡傳遞的正是一種良善與愛的力量，我相信，走進816病房故事裡的人，應該能夠從電影中感受到一股關愛，進而讓自身的心靈得到淨化、得到療癒。

本文經授權轉載自【乾淨世界】〈魏德聖導演：讓《BIG》的善念飛出816病房〉

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