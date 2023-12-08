法操》刺死99歲老父重判16年，什麼是殺害直系血親尊親屬罪？

「殺害直系血親尊親屬罪」是什麼？直系血親尊親屬又應該如何認定？養父母可以算是直系血親尊親屬嗎？

◎法操司想傳媒

「孝順」是傳統社會觀念中的美德之一，對於含辛茹苦照顧子女到大的父母，子女理應孝順回報其養育之恩，不過近期有則新聞報導卻指出，高雄有名63歲的吳姓女子僅因爭吵涉嫌持刀刺死99歲父親，7月間被高雄地院依殺害直系血親尊親屬罪判刑16年，高等法院高雄分院認為她有逃亡之虞，又裁定延長羈押2個月。



新聞中所提到的「殺害直系血親尊親屬罪」是什麼？直系血親尊親屬又應該如何認定？養父母可以算是直系血親尊親屬嗎？法操以下為您一一講解。

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根據民法第967條「稱直系血親者，謂己身所從出或從己身所出之血親。」意思就是生下自己的人與自己所生下的人，比自己輩分高的為「尊親屬」，而比自己輩分低的則稱為「卑親屬」，直系血親尊親屬通常就是指父母、祖父母、曾祖父母等。



而殺害直系血親尊親屬罪則是規定在刑法殺人罪章當中，刑法第271條第一項明訂：「殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。」，而第272條則是前條的加重事由：「對於直系血親尊親屬，犯前條之罪者，加重其刑至二分之一。」，從本條規定可知其目的就是為了嚴懲殘忍殺害自己父母、祖父母等行為。



或許有人會問「未認領子女的生父」也算是直系血親尊親屬嗎？學說上有認為生父於認領子女前，與親生子女之間並沒有民法上的血親關係，因次不符合本條所規定的「直系血親尊親屬」；不過也有學說認為民事的關係認定跟刑法所要保護的法益不同，只要行為人認識到被害人是自己的生父，也符合刑法上的「直系血親尊親屬」。



至於養子女與養父母之間也算「直系血親尊親屬」嗎？答案是肯定的，血親除了自然血親外，也包含法律上所擬制的血親，所以養子女殺害養父母也會成立本罪，不過值得注意的是，在收養期間被收養的子女雖與養父母具有擬制血親，但如果其殺害自己的生父生母，也會成立本罪。



而在終止收養後，由於養父母與養子女之間的血親是因為法律所擬制，因此收養關係終止後法律所擬制的血親也會跟著消滅，若此時養子女殺害已經終止收養關係的養父母則僅會成立普通殺人罪。



看完以上的介紹後，您對「殺害直系血親尊親屬罪」有什麼看法嗎？您是否會覺得生命應該都同樣重要，不應該依照身分、輩分而有所分別？歡迎留言分享您的想法。

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本文經授權轉載自法操 刺死99歲老父重判16年，什麼是殺害直系血親尊親屬罪？

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