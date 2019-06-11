法操》【林志玲結婚】結婚的成立與子女國籍如何判斷？

（圖片來自AKIRA臉書）

法操司想傳媒

根據新聞報導，知名模特兒林志玲在2019年06月06日在臉書上公開自己的婚訊，而結婚對象為日本偶像團體放浪兄弟的成員AKIRA。

跨國婚姻是否成立怎麼判斷呢？

如果兩個人國籍不同但想要結婚的話，他們的婚姻是否成立要怎麼判斷呢？這必須要看《涉外民事法律適用法（下稱「涉民法」）》如何規定了！

根據涉民法第46條本文的規定：婚姻的成立，依各該當事人的本國法判斷。這邊採取的是「併行適用」主義，也就是說，必須要當事人雙方分別依照自己的本國法符合結婚的要件，才會成立有效的婚姻。

以這次林志玲與AKIRA結婚的例子來說，兩人的婚姻關係是否成立，必須要我國籍的林志玲依照我國法符合結婚的要件，例如結婚年齡、不能重婚等要件；同時日本籍的AKIRA依照日本法符合結婚的要件，兩人的婚姻才會有效成立。

至於婚姻的方式，例如採取登記婚還是儀式婚這樣的形式要件，則只要依據任一方的本國法、或者舉行地法即可。以本次事件為例，由於日本及我國都採取登記婚（註1），因此雙方只要在台灣或在日本登記結婚，就符合婚姻形式要件了。而若雙方是在採取儀式婚的地方舉行婚禮，則只要雙方符合該地區結婚儀式的規範，就算是符合形式要件了。

兩人的小孩的國籍如何判斷？

如果兩人婚後有小孩，那這個小孩的國籍要如何判斷呢？

林志玲與AKIRA分別是我國籍及日本籍，由於日本與我國的國籍法均採取屬人主義，也就是只要父母一方是我國籍或日本籍，小孩就會自動取得我國籍或日本籍（國籍法第2條及日本國籍法第2條參照），因此兩人的小孩在出生時，會自動同時取得日本及我國兩個國籍，我們稱呼這種狀況為「原始取得國籍」。

根據日本國籍法第14條的規定，具有多重國籍的這位小孩必須在22歲之前從我國及日本兩個國籍中選擇一個，而如果選擇日本國籍的話，依據同法第16條第1項的規定，必須要努力放棄他國國籍。也就是說，如果選擇日本籍的話就必須要拋棄我國籍；如果選擇我國籍的話，就必須拋棄日本國籍。

附帶一提，依照目前我國的國籍法，雖然要求歸化為我國人民的外國人需要拋棄原始國籍，但是並沒有要求「原始取得」我國籍及外國籍的國民應該要選擇一種國籍。因此，如果是「原始取得」2個以上的國籍（註2），如果其他國籍國並沒有像日本一樣強制要求選擇國籍，多重國籍的狀況就會延續下去喔。

另外再提醒大家，如果是我國人民歸化成外國人，雖然我國法沒有規定要放棄我國籍，但是通常其他國家會要求放棄原始國籍，因此理論上不太會出現多重國籍的問題。

從上面的說明可以發現，我國國籍法並沒有強制出生時就原始取得多重國籍的人選擇國籍，這樣的立法會不會導致國籍狀態的混亂呢？是不是也應該要強制他們一定得選擇其中一個國籍呢？大家可以一起來想看看吧！

註1

參日本民法第739條第1項。

註2

一個人可能原始取得超過2個國籍的原因舉例如下：以林志玲及AKIRA為例，如果他們2個人後來在美國生了一個小孩，則由於美國法採取「屬地主義」，此時這個小孩就會同時具有我國籍、日本籍、及美國籍等3個國籍。

本文經授權轉載自法操 【林志玲結婚】結婚的成立與子女國籍如何判斷？