健康醫療網》HPV疫苗安全嗎？接種就可100％預防子宮頸癌？常見3QA一次看！

HPV疫苗接種率正持續提升中，但HPV疫苗安全嗎？接種後會不會有什麼不良反應呢？接種HPV疫苗就能百分之百預防子宮頸癌嗎？國健署一一說明，並呼籲民眾應做好3道防線，預防子宮頸癌。

根據國健署資料顯示，子宮頸癌是我國婦女癌症發生率第10位及死亡率第8位的癌症疾病。國健署自107年12月底開始全面推動國中女生接種HPV疫苗服務，截至今日，107－110年入學國中女生完整接種2劑之涵蓋率分別為75.0%、85.9%、86.0%、90.9%。

HPV疫苗接種率正持續提升中，但HPV疫苗安全嗎？接種後會不會有什麼不良反應呢？接種HPV疫苗就能百分之百預防子宮頸癌嗎？國健署一一說明，並呼籲民眾應做好3道防線，預防子宮頸癌。

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HPV主要是透過性接觸傳染，在性行為過程中，可能會透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染。（https://www.freepik.com/）

子宮頸癌預防常見QA一： 接種HPV疫苗真的有效嗎？

子宮頸癌的發生，主要是因為子宮頸上皮細胞持續感染高危險型人類乳突病毒（HPV），使得正常健康的子宮頸細胞發生基因突變，也就是所謂的一種癌前病變表現，之後可能會進一步發展為子宮頸癌。

國健署表示，世界衛生組織（WHO）指出，接種HPV疫苗可以避免HPV感染，也能有效預防子宮頸癌，以9－14歲女性為主要接種對象，目前食藥署已核准使用的3種HPV疫苗，都可預防至少7成造成子宮頸癌的高危險型HPV。

子宮頸癌預防常見QA二： HPV疫苗安全嗎？

除了有效性外，許多人也相當在意HPV疫苗的安全性問題。國健署提到，2016年全球疫苗安全委員會（GACVS）評估認為HPV疫苗是安全的，並無科學證據證明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關。

不過接種HPV疫苗後，仍會有注射部位紅腫痛、暈眩、頭痛等常見不適症狀，但多屬輕微至中等程度，且時間短暫。國健署表示，若有接種疫苗的相關疑問，可以撥打全國HPV疫苗專線：0800-88-3513（寶貝，守護一生）詢問。

國健署提到，研究顯示，HPV疫苗保護力至少有10年以上，建議民眾依仿單的建議時程，完成所有劑次接種，以具有完整保護力，由於HPV疫苗屬於非活性疫苗，經醫師評估後，可以與其他非活性或活性疫苗如A肝、B肝、流感等疫苗一同接種，但接種部位要分開。

子宮頸癌預防常見QA三： 接種疫苗就可100%預防？

然而，接種HPV疫苗後仍無法百分之百預防子宮頸癌。國健署表示，由於HPV主要是透過性接觸傳染，在性行為過程中，可能會透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染；有時外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成HPV感染，因此若要預防子宮頸癌需有以下3防線：

安全性行為 接種HPV疫苗 定期接受子宮頸抹片篩檢

國健署提醒，接種HPV疫苗後，仍須有安全的性行為、正確使用保險套，也要定期接受子宮頸抹片篩檢，因為經國際實證子宮頸抹片檢查是能有效降低子宮頸癌發生及死亡的篩檢工具，它有助於早期發現子宮頸癌的癌前病變及早期子宮頸癌，而子宮頸癌前病變經治療後就可避免進展為子宮頸癌。

目前，衛福部也有補助30歲以上婦女子宮頸抹片檢查。國健署表示，30歲以上婦女至少每3年應接受1次子宮頸抹片檢查，呼籲符合篩檢資格的婦女應至醫療院所接受檢查，獲得更完整的保護。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 HPV疫苗安全嗎？接種就可100%預防子宮頸癌？常見3QA一次看！

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