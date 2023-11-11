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自由開講》探討新南向政策2.0：台印政策的升級版

2023/11/11 15:17

邱志偉

新南向政策是這幾年來，蔡總統施政的重點。而且不光是口號而已，我們確實看到台灣企業對中依賴與投資下降，相反的對南向地區的投資逐年攀升，特別是對印度、泰國、越南等國的投資逐步升高，這不光是台灣而已，更是美國、日本等國的趨勢。呼應這些年美國日本提出了印太政策，除了太平洋地區外，印度也成為美日不可少的重要亞洲盟友，我認為台灣也必須更加重視對印關係。這不光只是經濟上的合作，在區域競爭、區域安全上都有重要意義，也希望有志2024年總統大位者，不可忽視對印關係的重要性。

我注意到台灣重要的英文報紙Taipei Times刊出數篇重要文章，提到了台印關係的重要，我相當的認同。這幾年國際社會從過往的亞太地區（Asia-Pacific）觀念，已經逐步晉級到了印太地區（Indo-Pacific），這不只是從地理區位上的觀念性革命，更放大了印度與太平洋地區的連結。這項提議其實前日本首相安倍晉三就曾多次呼籲，到了川普總統確切落實並提出「自由開放的印太戰略」（FOIPS）後，已逐漸延續至今。日本、印度和澳洲及美國這幾年也開始重視四方會談（Quad），對印度關係是美日均認同的區域安全伙伴，更值得台灣重視。

印度不只是台灣在經濟上值得期待的重要夥伴，更是在區域安全上有重要意義。（Bloomberg）

從區域地緣政治角度來看，印度自獨立以來，和中國在邊境衝突不斷，中印關係也經常出現許多波折，甚至有規模不小的軍事衝突。對中國來說，印度始終是一個令其頭痛卻又難以忽視的重要鄰國，甚至1971年季辛吉密訪中國的那趟行程，便是先訪巴基斯坦後，再忽然繞道飛往北京。對印度來說，這也是一個重要難忘時刻，也就是美國與中國的關係，將和巴基斯坦關係發生槓桿關聯，也讓印度夾在中間非常尷尬。這也使印度政府固然對台灣沒有直接邦交關係，但在情感面上其實很能同理台灣的處境。

《經濟學人》（The Economist）最近報導指出，若中國有意武力犯台，其所需的物資人力將遠超過諾曼第登陸。但另一方面，還有一個令中國不安的因素就是邊境衝突危機，萬一台海爆發衝突，最可能讓中國無暇他顧、兩面作戰的可能就是中印邊境衝突，且最近一次衝突是2020年，距今不遠。所以對台灣而言，加強對印關係，不只有降低依賴中國投資，更有強化區域安全的重要意義。

最近台積電創辦人張忠謀在美國演講時提到，未來可能潛在的半導體強國之一是印度。這幾年，台灣也確實已有許多科技大廠赴印度投資，由經濟部次長率領的企業考察團也都有數十家廠商參與，獲得高規格接待，這是很好的趨勢。包含台積電等AI相關大廠，已有在印度班加羅爾設立辦事處或廠房，我相當樂見未來有更多台商離開中國之後，除了回台投資外，到印度投資，善用印度的人口優勢、勞動力年輕優勢，以及印度政府這幾年積極對外招商提供的賦稅優惠，把握時機前往印度，對台印關係必有正面助益。

台灣已在孟買開設辦事處，將是我國在印度的第三個辦事處，但我認為除了開設新的辦事處外，台灣也必須在新南向政策後，提出新版的2.0方案，針對台印關係提出升級版的合作計畫。印度不只是台灣在經濟上值得期待的重要夥伴，更是在區域安全上有重要意義。特別是美日都已提出印太戰略，台灣也該跟進，未來在強化美日關係時，將能有更多合作基礎，值得政府重視！

（立法委員）

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