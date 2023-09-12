自由廣場》外資斷流，中國早已是「不可投資」之處

◎ 林逸民

在印度主辦的G20高峰會上，習近平缺席，許多人認為是中印較勁，故意要削印度東道主的面子，但是G20大會上印度總理莫迪風光滿面，最後顏面無光的反而是中國。不過，或許習近平不去，並非雞腸鳥肚算計莫迪失誤，而是國內問題極度嚴重，不敢離開害怕倒台，根本去不了。

船要沉了，老鼠會先逃出來，近年來，中國上自貪官汙吏，下至有點積累的黎民百姓，都想方設法要把財產洗出境外，創造出龐大的洗錢經濟需求，看到這樣老鼠有如海嘯般湧出，就知道該跟著逃跑，外資對中國實情卻不大了解，反應慢半拍，前幾年還傻傻地繼續投資，不過，如今連他們也知道「危邦不入，亂邦不居」。

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全球經濟疫後復甦階段，中國疲態顯露，讓外資驚覺中國沒有市場，中國概念股在海外股市率先失靈，如嗶哩嗶哩從市值跌至剩下零頭，過去被追捧的騰訊、阿里巴巴股票也遭拋售。中國投資的代表性基金紅杉資本六月宣布將把美、印、中拆分為三個公司，凸顯國際資金對中國的疑慮。

其中當然有美國不斷加強箝制對中國關鍵技術投資的戰略因素在，但更「有效」的，其實是習近平直接提醒外資此地不可久留—修訂《反間諜法》並大舉搜索貝恩管理顧問公司、美光、企業盡職調查公司美思明智、逮捕安斯泰來製藥員工，這一連串動作後，五天內外資自香港逃離三十一.七億美元。七月《反間諜法》生效，八月中國又號召「全民舉報間諜」，外商人人自危。

既然有人身安全疑慮不敢前往中國，如何營運事業？既有事業都得想辦法撤出，更不可能再繼續投資中國。於是中國第二季外商直接投資驟降至四十九億美元，比起去年同期仍在「清零」防疫封控時期，竟劇減百分之八十七，這已經不是雪崩可以形容，而是幾乎全面斷絕。

中國取得外匯靠出口與外資投資，出口在中美貿易戰下陰影重重，外資投資又全面停止，這也就難怪中國原本三年前對澳洲掀起貿易戰時趾高氣昂，如今卻姿態全無，李肇星稱中國從未也不會是澳洲的威脅，有如求饒。

中國房地產泡沫、股市泡沫早已到了足以亡國程度，本來要著手嚴控，卻發現「一踩就死」，如今一一鬆綁，顯示積重難返；出口創匯能力遇上瓶頸，外資投資又全面停擺，外匯吃緊將使貨幣危機越發嚴重；氣候變遷下天災人禍摧毀農作，更讓糧食缺口擴大，需要進口，全球糧食卻節節高漲。如今習近平已經是「八個罈子七個蓋」，快要應付不過來，也就顧不得G20丟不丟臉了。

美國總統拜登直言中國是「不可投資」的地方，不只是政策宣示，也是提醒美商要腳底抹油開溜；德國較為委婉，表示雖不會說中國是不可投資，但也明白提示德國對中投資已經銳減。台灣少數還在寄望中國市場者，可以休矣，反過來，台商應該是要加快腳步逃離中國，免得成為最後一隻老鼠。

（作者為福和會理事長）

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