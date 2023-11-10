氣喘患者易有感冒，或是其他呼吸道併發症，曾敬閔醫師強調，除了建議每年定期接種流感疫苗，加強預防，也提醒患者務必依照醫囑用藥，若已有用藥，氣喘還是發作，就須當心是否為嚴重型氣喘！

40歲的時尚工作者林小姐（化名），長期受氣喘所苦，不僅每週跑急診2至3次，且類固醇藥物導致體重大增十公斤，嚴重影響時尚工作、 打擊自信。振興醫院胸腔內科主治醫師曾敬閔指出，若使用2至3種藥物仍無法有效控制病情，就須進一步透過抽血或肺功能檢測，確認是否屬於嚴重型氣喘。

約500名嚴重型氣喘患者未妥善治療 應儘快就醫釐清

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根據全球氣喘創議組織 GINA 診療指引顯示，嚴重型氣喘約占總氣喘人口的 3.7%1，以台灣數據推算，有逾 500 名嚴重型氣喘患者因對疾病分型認知較不足、跑錯科別，而未及時獲得妥善治療。

根據全球氣喘創議組織 GINA 診療指引顯示，嚴重型氣喘約占總氣喘人口的 3.7%，以台灣數據推算，有逾 500 名嚴重型氣喘患者因對疾病分型認知較不足、跑錯科別，而未及時獲得妥善治療。（https://www.freepik.com/）

若患者使用2至3種控制型藥物仍效果不佳，需長期請假跑急診、大量口服類固醇，或嚴重影響生活，就會定義為嚴重型氣喘2。嚴重型氣喘本身異質性（heterogeneity）高，依病因又可分為嚴重過敏型氣喘及嚴重嗜酸性血球氣喘3。曾敬閔醫師說明，嚴重型氣喘與一般氣喘用藥不同，即便使用高劑量吸入性類固醇及支氣管擴張劑，病情也未必可獲控制2，且治療時易產生聲音沙啞、嘴破、手抖或心悸等副作用，需特別注意口腔清潔與劑量使用。針對嚴重型氣喘現有新型生物製劑治療，可以有效減少口服類固醇用量，大幅改善症狀與降低氣喘惡化。

曾敬閔醫師也分享：「時尚工作者林小姐最後也經抽血檢測後發現，確診為嚴重型氣喘，改申請新型生物製劑治療，症狀才明顯改善，回歸正常生活。」

氣喘患者易有感冒，或是其他呼吸道併發症，曾敬閔醫師強調，除了建議每年定期接種流感疫苗，加強預防，也提醒患者務必依照醫囑用藥，若已有用藥，氣喘還是發作，就須當心是否為嚴重型氣喘，改用強度更好的藥物精準治療，改善病症。

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參考資料：

1. 2023 GINA Main Report - Global Initiative for Asthma – GINA

2. 2022 台灣成人氣喘臨床照護指引，台灣胸腔暨重症加護醫學會

3. 嚴重氣喘的防治與處理，鄭世隆。

本文經授權轉載自【照護線上】〈慢性咳嗽恐怕不是感冒，當心嚴重型氣喘！〉

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