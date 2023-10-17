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照護線上》抓到流血、癢到休學！突破中重度異位性皮膚炎治療瓶頸，口服標靶小分子藥物最新健保給付條件解析，皮膚科醫師圖文懶人包

面對異位性皮膚炎，切勿迷信偏方。請與醫師密切配合，做好正確的皮膚照顧，接受正規的治療，才有機會讓病情改善，順利回歸正常的生活！
照護線上

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2023/10/17 13:49

「那是一位17歲的高中生，拿下口罩便會露出嚴重發紅、破皮流湯的臉頰。他的身體與四肢也都是大片大片紅疹，因為強烈癢感，而佈滿抓痕，有些破皮滲血，有些已經結痂。」奇美醫院皮膚科鄭百珊醫師表示，「異位性皮膚炎嚴重影響外觀，又非常不舒服，讓他無法好好上課、睡覺，已經休學超過半年。」

家屬四處打聽，嘗試過各種偏方。鄭百珊醫師說，其實中重度異位性皮膚炎的治療已有很大的進展，患者在使用口服標靶小分子藥物以及外用藥膏後，便有明顯改善。

回診的時候，患者說他隔天就已經幾乎沒有癢感，皮膚病灶也進步很多。鄭百珊醫師說，經過半年治療，皮膚病灶已幾乎清零，看不出之前曾經有嚴重發紅、流血、流湯的狀況。

鄭百珊醫師說，「最重要的是，患者已經回到學校，能夠專心上課，與同學正常的互動！」

在過去中重度異位性皮膚炎的治療有許多困境，由於藥物選擇有限，患者經常得仰賴類固醇，而產生許多副作用，病情反反覆覆。許多患者也可能誤信偏方，而讓狀況惡化。鄭百珊醫師說，其實醫學一直在進步，異位性皮膚炎的治療已有很大的改變，治療成效顯著提升。

青少年族群的異位性皮膚炎患者非常多，大約85%的患者兒時就發病。鄭百珊醫師說，因為癢得很厲害，患者會持續搔抓，白天在學校沒辦法好好上課，晚上在家裡也沒辦法好好睡覺，隔天到學校也容易打瞌睡，嚴重影響學習與生活品質。為了避免課業落後，家長都希望治療可以快速又有效。

青少年患者非常在意同儕的眼光，身上發紅、脫皮的病灶會造成很大的社交壓力，甚至可能遭到歧視或霸凌。鄭百珊醫師說，研究發現，兩成至四成的青少年患者有被霸凌的經驗，甚至有較高的憂鬱傾向、自殺意念。患者自然都希望皮膚病灶能盡快消失。

由於異位性皮膚炎患者得經常回診，年輕患者平時又需要上課、上班，所以相當在意治療的方便性。鄭百珊醫師說，因為需要長期接受治療，患者也很關心藥物的安全性跟副作用。

中重度異位性皮膚炎的傳統治療包括口服免疫調節劑及類固醇，但治療成效較有限，副作用也比較多，類固醇更是不適合長期服用；而全身性照光治療則是礙於須經常往返醫療院所接受照光，對許多患者來說非常不便。

鄭百珊醫師說，隨著藥物發展，中重度異位性皮膚炎的治療已邁向精準治療，口服標靶小分子藥物與採用注射的生物製劑突破治療瓶頸，讓治療成效大幅提升，治療目標越來越高，副作用也減少許多。

臨床上會採用濕疹面積與嚴重度指數（EASI，eczema area and severity index）評估異位性皮膚炎的嚴重程度。鄭百珊醫師說，「以前使用傳統藥物時，大概只能期待改善程度有50%。隨著藥物進步，我們已可以期待改善程度達到75%，甚至90-100%，皮膚病灶幾乎清零的狀態。」

對於口服標靶小分子藥物與生物製劑健保採有條件給付，中重度異位性皮膚炎患者在使用過傳統治療，包括持續照光治療3個月，以及使用2種以上免疫調節劑，分別使用達到最高劑量3個月以上，但效果不理想時，醫師會協助向健保署提出專案審查，待通過後便可以使用。新型口服標靶小分子藥物納入健保給付，有機會幫助患者達病灶清零、癢感歸零。目前已有口服標靶小分子藥物可讓12至17歲青少年使用，患者與家屬可主動向醫師諮詢了解健保給付條件，有助於大幅改善病灶並減輕經濟負擔。

「新型口服標靶小分子藥物，在治療上的優勢是效果相當快，病人大多在吃完藥一、兩天內，癢感便明顯改善。」鄭百珊醫師說，「在癢感改善後，皮膚病兆也能持續改善，大多數患者可以達到75-90%以上的改善，也有許多患者的病灶能夠達到幾乎清零的狀態。」

相較於傳統藥物，口服標靶小分子藥物的治療機轉較精準，副作用較少，安全性也較高。因為採用口服，方便性高、治療順從度也較高，畢竟有些患者很怕打針，而且頻繁回診打針對患者與家屬也相當不便。

口服標靶小分子藥物的問世，對中重度異位性皮膚炎患者與家屬有相當大的幫助。鄭百珊醫師說，改善癢感與皮膚病灶，對青少年族群非常重要，不必再承受極大的身心壓力，且生活品質、睡眠品質大幅提升，可以正常學習、社交、運動。家屬也不用再陪孩子失眠，或因為頻繁回診而影響工作。治療成效的提升，不僅改變患者的病灶，更扭轉了一家人的生活。

讓「異膚友善門診」幫助您！

近年來，異位性皮膚炎的治療有相當大的進步，治療工具越來越多，能夠發揮極佳的治療效果。鄭百珊醫師說，皮膚科醫學會有制訂「中度或重度異位性皮膚炎醫病共享決策」幫助病友了解中重度異位性皮膚炎的評估方式與治療工具，能夠與醫師進行更完整的討論，選擇合適的治療。

為了幫助病友找到合適的醫療團隊，異位性皮膚炎病友協會製作了「異膚友善門診」網站，能夠快速找到合適的醫師就近看診。

面對異位性皮膚炎，切勿迷信偏方。請與醫師密切配合，做好正確的皮膚照顧，接受正規的治療，才有機會讓病情改善，順利回歸正常的生活！

本文經授權轉載自【照護線上】〈抓到流血、癢到休學！突破中重度異位性皮膚炎治療瓶頸，口服標靶小分子藥物最新健保給付條件解析，皮膚科醫師圖文懶人包

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