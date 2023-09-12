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自由開講》鬼才相信「九二共識」是台灣社會問題的萬靈丹

2023/09/12 09:55

◎陳啟濃

馬前總統說出台灣人不生育人口減少，是因為蔡英文政府不承認「九二共識」，所以年輕人欠缺安全感，導致不敢生孩子。這個說法跟先前楊志良的「家暴」說如出一轍，當然也跟「年輕人上戰場」的說法有異曲同工之處。

一切的罪過都是執政黨不承認「九二共識」，把所有台灣的社會問題簡單化，究責於政治因素，是導因於政府的不知變通，執著於不承認「九二共識」，不想跟中共坐下來好好談。

馬英九不是普通老百姓，目前還繼續受到國家的照顧，人民辛苦賺錢繳稅，讓馬英九可以過優渥的退休安養生活，甚至連安全衛隊都還在身邊值勤。國家沒有虧待馬英九，比起陳水扁的待遇，有如天壤之別。

前總統馬英九。（資料照）

然而馬英九卻連中華民國是一個主權獨立國家的主張都無法堅持，硬要順服中共的說法，兩岸同屬一個中國，還編出「擱置主權爭議」、「各自行使治權」的含糊政治話術。

這個當初不願意總統直選的前總統，心中根本對台灣的民主充滿不屑，「台灣的未來應該由兩岸人民共同決定」的想法，應該潛藏在他的內心深處，只差還沒勇氣說出口。所以還是搬出台灣人應該承認「九二共識」，這等同就是將台灣的命運交由中共來決定。

當初為了要選台北市長、中華民國總統，馬英九欺騙台灣人，承認自己也是台灣人，要守護中華民國。現在卻為了自己的政治意識，以及大中國的歷史心結，跟中共說法一致。然而台灣人早已覺醒，可不會容易受騙買單。

大家也了解，「九二共識」就是要接受一國兩制，導致中共統治台灣的正當性。而有美國公民身分的馬英九，台灣若淪落受中共極權統治時，他還有美國可以安享天年，而一般台灣的平民百姓呢？他的言行簡直就是「詛咒別人去死」，殘酷且惡劣。

（文字工作者）

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