自由開講》英國女王逝世周年與台英關係

◎邱志偉

已故英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)即將在本月8日逝世滿一年,她在位長達70年,幾乎參與了二戰到冷戰,再到冷戰結束後,整個英國的發展史。伊莉莎白女王幾乎就是英國的代名詞,即便是虛位元首,以內閣制為主的英國,多任首相的丰采和英女王相比,在英國人民心目中則全然不同。她等同一個國家的象徵,也是英國現代化轉型的寫照。最近,英國國會外交委員會通過一份報告,提到英國應該承認台灣為事實獨立國家,名稱是中華民國,我們又該如何看待英女王在位下的台英關係,以及當前台英關係走向,是本文關注的重心。

伊莉莎白女王幾乎就是英國的代名詞,即便是虛位元首,以內閣制為主的英國,多任首相的丰采和英女王相比,在英國人民心目中則全然不同。圖為位在英國約克大教堂的英國已故女王伊麗莎白二世的雕像。(歐新社)

英國政府在本月6日宣布,將成立一個專門機構進行紀念伊莉莎白女王的計畫,預計將在2026年女王百年冥誕時落成紀念碑,可由此而見,女王在英國國人心目中的崇高地位。伊莉莎白二世是在英國王室中,實地參加二戰工作的成員,後續1952年接任國王,首先遇到的就是邱吉爾首相,在二戰後聞名全球,更是冷戰鐵幕的代表人物,伊莉莎白女王經歷一番努力,和邱吉爾首相建立起亦師亦友的交情。之後,她經歷了15位英國首相,見證超過半世紀的英國政治史,或許外界會有認為,英女王對於國政干涉太深,但至少從結果證明,英國的內閣制度並未遭到毀壞,反而讓君主制和內閣制並存,是另一種國家治理形式的典範。

請繼續往下閱讀...

而伊莉莎白女王的家庭,特別是黛妃的影響,長期是世人矚目的焦點,甚至動搖英國王室在大眾心目中的形象。不論是在影集《王冠》或是電影《黛妃與女皇》,我們可以看見黛妃車禍事件對於王室的沉重打擊。她在位期間,家庭生活可以說是風波不斷。雖然英女王本身是一個非常傳統觀念的君主,但在面對大時代浪潮下,她最終都選擇放手,尊重後輩的意願。不管是離婚再娶,或是孫子選擇脫離王室,甚至兒子捲入重大醜聞,都革除其王室稱謂與待遇。她這生經歷許多煎熬,也可以從這看出,她堅毅的一面。

除此之外,我們也可以回顧伊莉莎白女王在位期間,台英關係的轉變。雖然1950年英國率先承認中華人民共和國,這多少和當年英國對香港主權爭議有關,但英國仍然保留在台灣的淡水領事館,許多外交電報顯示,英國小心翼翼的關注兩岸關係的走向,甚至經常扮演曾主宰國際關係的「前輩」角色,提醒美國政府如何應對中國沿岸的小島問題,如何避免戰事擴大。直到1972年英國正式終止與中華民國的邦交,台灣和英國的關係也走向新的道路。

但在這些年來,我們可以注意到英國雖然沒有真正的改變對台外交關係,但從許多跡象顯示,台英關係正在升溫。首先,在2015年英國正式將駐台機構,「英國貿易促進會」更名為英國在台辦事處,讓一個純貿易性質的機構,升級成更具有綜合性功能的在台辦事處。

再者,從2016年上任的第二任英國在台辦事處代表唐凱琳(Catherine Nettleton)開始,英國外交部首次任命大使級代表在台灣,唐凱琳曾任英國駐祕魯、駐委內瑞拉大使。2020年接續的第三任代表鄧元翰(John Dennis),曾任英國駐安哥拉大使,也是大使級代表。我們樂見未來英國外交部維持派遣大使級代表來台的慣例,不只彰顯英國對台英關係的重視,同時也讓英國在台辦事處功能更加完整。

接著,則是英國伊莉莎白女王最後一位任命的首相特拉斯(Liz Truss),在5月時也曾來台訪問。這是自柴契爾夫人後,第二位曾任英國首相級別的外賓來台訪問,雖然她目前並非首相,但在政壇中仍是相當年輕的重量級政治人物。過去擔任外交大臣期間,也曾多次對中國大使表達對台海和平的關切,彰顯英國政府近年來對台灣的支持,以及對台海和平的重視。

圖為英國伊莉莎白女王最後一位任命的首相特拉斯(Liz Truss),在5月時也曾來台訪問。(法新社)

最後,也是國人近期討論最多的,就是英國國會外交委員會提出名為「Tilting Horizons: the Integrated Review and the Indo-Pacific」的政策報告,對英國政府印太相關政策進行檢討。並在報告中明確指出,台灣是一個事實獨立的國家,並且支持英國應該增加對中嚇阻、支持台英最高階層應當多互訪,並應該支持台灣加入CPTPP等,堪稱英國近年檢討對台關係最直接、最具體的一份報告。無疑的,台英關係在未來很可能有更多進展,值得我們期待。

本文以英女王逝世周年破題,最主要是從英國看台灣,英國女王在位70年,在國家關鍵的時刻,順應民意潮流,戮力於服務自己熱愛的國家,並以堅毅形象團結了民心士氣。我們也期盼,台灣即使每4年就一次總統立委改選,但民主應該讓台灣的形象與輪廓更清晰,國人要能更加團結抵禦外侮才是。我們更盼台英關係,能夠步步高升、一起在相同的自由民主理念上奮戰!

(立法委員)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法