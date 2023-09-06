自由開講》英國女王逝世周年與台英關係

◎邱志偉

已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）即將在本月8日逝世滿一年，她在位長達70年，幾乎參與了二戰到冷戰，再到冷戰結束後，整個英國的發展史。伊莉莎白女王幾乎就是英國的代名詞，即便是虛位元首，以內閣制為主的英國，多任首相的丰采和英女王相比，在英國人民心目中則全然不同。她等同一個國家的象徵，也是英國現代化轉型的寫照。最近，英國國會外交委員會通過一份報告，提到英國應該承認台灣為事實獨立國家，名稱是中華民國，我們又該如何看待英女王在位下的台英關係，以及當前台英關係走向，是本文關注的重心。

伊莉莎白女王幾乎就是英國的代名詞，即便是虛位元首，以內閣制為主的英國，多任首相的丰采和英女王相比，在英國人民心目中則全然不同。圖為位在英國約克大教堂的英國已故女王伊麗莎白二世的雕像。（歐新社）

英國政府在本月6日宣布，將成立一個專門機構進行紀念伊莉莎白女王的計畫，預計將在2026年女王百年冥誕時落成紀念碑，可由此而見，女王在英國國人心目中的崇高地位。伊莉莎白二世是在英國王室中，實地參加二戰工作的成員，後續1952年接任國王，首先遇到的就是邱吉爾首相，在二戰後聞名全球，更是冷戰鐵幕的代表人物，伊莉莎白女王經歷一番努力，和邱吉爾首相建立起亦師亦友的交情。之後，她經歷了15位英國首相，見證超過半世紀的英國政治史，或許外界會有認為，英女王對於國政干涉太深，但至少從結果證明，英國的內閣制度並未遭到毀壞，反而讓君主制和內閣制並存，是另一種國家治理形式的典範。

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而伊莉莎白女王的家庭，特別是黛妃的影響，長期是世人矚目的焦點，甚至動搖英國王室在大眾心目中的形象。不論是在影集《王冠》或是電影《黛妃與女皇》，我們可以看見黛妃車禍事件對於王室的沉重打擊。她在位期間，家庭生活可以說是風波不斷。雖然英女王本身是一個非常傳統觀念的君主，但在面對大時代浪潮下，她最終都選擇放手，尊重後輩的意願。不管是離婚再娶，或是孫子選擇脫離王室，甚至兒子捲入重大醜聞，都革除其王室稱謂與待遇。她這生經歷許多煎熬，也可以從這看出，她堅毅的一面。

除此之外，我們也可以回顧伊莉莎白女王在位期間，台英關係的轉變。雖然1950年英國率先承認中華人民共和國，這多少和當年英國對香港主權爭議有關，但英國仍然保留在台灣的淡水領事館，許多外交電報顯示，英國小心翼翼的關注兩岸關係的走向，甚至經常扮演曾主宰國際關係的「前輩」角色，提醒美國政府如何應對中國沿岸的小島問題，如何避免戰事擴大。直到1972年英國正式終止與中華民國的邦交，台灣和英國的關係也走向新的道路。

但在這些年來，我們可以注意到英國雖然沒有真正的改變對台外交關係，但從許多跡象顯示，台英關係正在升溫。首先，在2015年英國正式將駐台機構，「英國貿易促進會」更名為英國在台辦事處，讓一個純貿易性質的機構，升級成更具有綜合性功能的在台辦事處。

再者，從2016年上任的第二任英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）開始，英國外交部首次任命大使級代表在台灣，唐凱琳曾任英國駐祕魯、駐委內瑞拉大使。2020年接續的第三任代表鄧元翰（John Dennis），曾任英國駐安哥拉大使，也是大使級代表。我們樂見未來英國外交部維持派遣大使級代表來台的慣例，不只彰顯英國對台英關係的重視，同時也讓英國在台辦事處功能更加完整。

接著，則是英國伊莉莎白女王最後一位任命的首相特拉斯（Liz Truss），在5月時也曾來台訪問。這是自柴契爾夫人後，第二位曾任英國首相級別的外賓來台訪問，雖然她目前並非首相，但在政壇中仍是相當年輕的重量級政治人物。過去擔任外交大臣期間，也曾多次對中國大使表達對台海和平的關切，彰顯英國政府近年來對台灣的支持，以及對台海和平的重視。

圖為英國伊莉莎白女王最後一位任命的首相特拉斯（Liz Truss），在5月時也曾來台訪問。（法新社）

最後，也是國人近期討論最多的，就是英國國會外交委員會提出名為「Tilting Horizons: the Integrated Review and the Indo-Pacific」的政策報告，對英國政府印太相關政策進行檢討。並在報告中明確指出，台灣是一個事實獨立的國家，並且支持英國應該增加對中嚇阻、支持台英最高階層應當多互訪，並應該支持台灣加入CPTPP等，堪稱英國近年檢討對台關係最直接、最具體的一份報告。無疑的，台英關係在未來很可能有更多進展，值得我們期待。

本文以英女王逝世周年破題，最主要是從英國看台灣，英國女王在位70年，在國家關鍵的時刻，順應民意潮流，戮力於服務自己熱愛的國家，並以堅毅形象團結了民心士氣。我們也期盼，台灣即使每4年就一次總統立委改選，但民主應該讓台灣的形象與輪廓更清晰，國人要能更加團結抵禦外侮才是。我們更盼台英關係，能夠步步高升、一起在相同的自由民主理念上奮戰！

（立法委員）

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