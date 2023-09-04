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自由開講》臺灣碳費開徵三度延期，環境部拖延減碳淨零腳步

2023/09/04 11:26

◎徐祥誠

環保署於22日正式掛牌升格環境部，薛富盛部長也公開宣示貫徹2050淨零排放目標，然而一天不到的時間，氣候變遷署長蔡玲儀卻馬上表示碳費開徵必須再次延期。臺灣碳費徵收之路一延再延，從最一開始，行政院原定2023年就必須立法並開徵碳費，但因當時環保署作業不及，改口表示最快2024年徵收碳費，之後又延期到2024年下半年，時任環保署長張子敬還信誓旦旦保證2024年一定上路。豈料環保署掛牌升格環境部後，做的第一件事情不是落實承諾，而是拖延症再度發作，講好的碳費徵收，最快將到2025年才會實現。

面對外界質疑碳費延期恐面對歐盟碳邊境稅（CBAM）的嚴重打擊，新任氣候變遷署署長蔡玲儀回應2025年開徵絕對來得及接軌2026年歐盟CBAM的時程。然而，在目前各項氣候法子法制定尚未明確的情況下，很難確保臺灣只靠一年就能夠做好準備，若到時環境部公佈的碳費費率跟歐盟CBAM的稅額差距太大，恐將導致臺灣企業必須雙邊繳納，在臺灣繳了碳費後，出口到歐盟還是得繳交碳邊境稅，大筆資金白白浪費，無法全數納入臺灣減碳資金。

氣候變遷署長蔡玲儀表示，將以2024年碳盤查排放量收費，企業到2025年才會實際被收到碳費。（中央社）

晚一年徵收碳費，也意味著臺灣將缺失龐大的碳費收入。若碳費依照每噸300元新臺幣計算，一年下來臺灣就會減少約六百億的碳費收入，這段時間全民不光仍須補貼高碳排產業，用於減緩氣候變遷的經費也將大幅減少。延後徵收碳費，也意味著更難接軌國際碳定價徵收標準。根據過去環保署委託倫敦政經學院（LSE）做的研究，裡面建議臺灣碳費應從每噸10美元起徵（大約300元新臺幣），逐步增加到2030年98美元（相當於3,000元新臺幣），才能及時接軌國際、有效降低碳排。若碳費延到2025年開始徵收，未來每年費率調升幅度將需要更大，才能達到2030年應有的水準，未來環境部只會遇到更多挑戰跟反彈。

綠色和平強調有效碳定價必須每噸至少10美元起徵且逐年提升才能有效降低碳排，否則只會讓臺灣離淨零越來越遠，大筆減碳資金也只會白送給歐盟或其他國家地區。為了儘速跟上國際碳定價趨勢，環境部掛牌後的首要任務，就是必須在今年底前公佈碳費子法及費率，而且要負起升格的重責大任，加速碳費徵收時程，不能一拖再拖。

（綠色和平氣候與能源專案主任）

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