自由開講》是時候開放「日租套房」 吸引國際觀光客

◎法蘭克

新冠疫情趨緩各國國門重開之後，國際旅客呈現報復性出國熱潮。其中前往日本的國際旅客今年6月單月人數高達207萬人次，而前來我國的觀光客人數前五個月合計為217萬人，僅達預定目標的36%。原因之一固然是中國仍以政治因素限制其國民來台旅遊，但來自其他國家觀光客的人數也不理想，僅為疫情前2019年1-5月的43%。

行政院最近召開會議研商如何發展觀光增加來台觀光客人數，討論的議題面向應該不少，但其中可以增加觀光客人數的日租套房合法化的問題卻沒有被正視。

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日租套房示意圖。（資料照／北市觀光傳播局提供）

中央政府不開放日租套房，縣市政府觀傳局則指派專人在國際性訂房網站，例如Airbnb 、Booking.com 等網頁上過濾取締，或鼓勵房客檢舉，經查獲就施以重罰，使得日租套房業者無法經營或不敢在國際性訂房網站上刊登房源資訊，讓有意前來台灣旅遊的外國旅客難以順利取得負擔得起的在台住房資訊，而裹足不前，而改去其他國家旅遊。

共享經濟是當今全球性產業發展的趨勢，Uber、Airbnb及Foodpanda等由資訊科技所創生的現代服務業者，結合個人或民間的參與而催生及帶動全球各地共享經濟的發展，包括運輸、旅宿、餐飲、購物、觀光等行業。日租套房是讓家裡有閑置房間的老百姓能夠將房間整理美化後出租給旅客住宿，屬於共享經濟的一環。

幾年前政府也一直抗拒Uber進入國內展業，生怕影響計程車司機生計，但事實證明Uber 的合法化讓更多國人能夠參與旅運服務業，也讓台灣更國際化。

但政府迄今仍不開放可結合Airbnb等國際訂房網站服務的日租套房共享經濟行業。不開放的理由為衛生、消防及建築安全無法保障等。事實上發生消防事故的日租套房案例極少，比例上可能少於一般民間住宅甚至旅館飯店。日租套房的合法化可讓政府有效管理業者，提高住房環境安全及品質，並可增加稅收。

政府不讓日租套房合法營業的背後更大的原因可能是來自飯店旅館業界的壓力，怕被搶走客源。但就像有的人能上高級餐廳，有的人僅吃得起路邊攤一樣，星級大飯店、一般旅館、民宿／日租套房各有不同的客層，硬要以安全或衛生為由而一味查禁，不但影響產業供應鏈的健全發展，也會影響所得中等或中下的國際旅客來台灣自由行到處走走看看的意願，而其中很多是年輕人或大學生。日租套房的合法化，能讓更多外國年輕族群及家庭能夠付得起旅費（廉航+廉價住宿）來台灣旅遊，認識台灣。

日本政府之前也抗拒日租套房的開放，理由也和台灣政府的考量相似，但終於在疫情前開放了。疫情後剛好迎接爆炸性的國際旅客人數的大幅增加，帶動日本觀光業和經濟的成長。

日租套房合法化可讓業者安心經營，為提高競爭力，可促使其改善住房安全及環境，形成好的循環，更有助於吸引國際旅客前來台灣觀光打卡，提高台灣的國際化，促進觀光產業的發展。更多外國人來過台灣，增加對台灣的了解與支持，也有助於提高國家安全。更多外國人來台灣趴趴走，購物用餐對話交流，可增進國民外交，並有助於提升國民的英語能力或提高國人學習英語的動機，對於政府積極推動的英語教育也有幫助。

此外，越來越多國人覺得在國內旅遊住宿已經不便宜，日租套房的合法化，可以彈性增加房源的供應，有助於吸引國民在國內各縣市旅遊。

先進國家幾乎都已經開放日租套房的合法經營，國人出國旅遊很多都是住外國的民宿（日租套房）；國際旅客對於台灣還沒有開放也感到訝異。建議政府相關部門在謀求吸引國際觀光客來台旅遊的此時，能夠正視日租套房問題，早日讓其合法經營，釋出民間力量，讓全民共同發展觀光旅遊產業，共享經濟發展成果。

（資深貿易推廣人員）

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